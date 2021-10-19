Названы четыре продукта, защищающие осенью от простуды

Китайские специалисты поделились списком продуктов, употребляя которые помогут человеку держать свое здоровье в тонусе.

Первым в списке значится мед, которые следует употреблять каждое утро, разведя в стакане воды. Специалисты уверяют, что это улучшит не только состояние кожи и выведет токсины, а также увлажнит легкие.

Вторым необходимым осенью продуктом является рыба. В ней, как пояснили специалисты, содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые способствую снижению холестерина и улучшают память.

Помимо этого рыба отличается низкой калорийностью, даже если сорт рыбы жирный.

Чай также вошел в список незаменимых осенью продуктов, так как он восполнить не достающуюся влагу в организме. Помимо этого, чай обладает свойством выводит токсины из организма, а также нормализует работу перистальтику кишечника и желудка, передает Topnews.

Эксперт также добавила, что употребление черного чая способствует нормализации артериального давления, а также снижению сахара в крови и липидов.

Напоследок китайские специалисты в осенний период советует употреблять побольше фруктов. В особенности яблок и груш, так как они богаты калием и витаминами, что поможет пациентам с сердечно-сосудистой недостаточностью.

Специалисты напомнили, что все это будет без толку, если ноги не будут находиться в тепле.



