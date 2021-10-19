ШИК! ⟩ Неделя моды в Таллинне: что будет происходить на самом модном мероприятии года?

Осенняя Таллиннская Неделя моды начнется с представления дизайнера Кристель Куслапуу. В прошлой раз она получила самую престижную модную премию Эстонии «Золотую иглу». Ее коллекция во многом вдохновлена товарищами, сеющими ненависть и страх под знаменем сохранения нашей нации.
Далее, на сегодняшнем празднике Kuldnõela Gala, вручат самую желанную награду «Золотую иглу» среди эстонских дизайнеров, модельерам, которые стали самыми выдающимися за последние пять лет, а «Серебряная игла» будет вручена дизайнеру, который затмил всех за прошедший год.
Номинанты на «Золотую иглу» - Tallinn Dolls, Lilli Jahilo и Triinu Pungits.
На «Серебряную иглу» номинированы Анника Кийдрон, Crystal Rabbit и Карл Йонас Аламаа.
Билеты на показы и на гала-вечер смотрите ЗДЕСЬ!
Смотрите ниже программу предстоящих дней на таллиннской Недели Моды!