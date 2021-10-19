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ШИК! ⟩ Неделя моды в Таллинне: что будет происходить на самом модном мероприятии года?

Фото с прошлой Недели моды в Таллинне. 23.04.2020. ФОТО: Remo Tõnismäe

Таллиннская Неделя моды, которая стартует сегодня и продлится до пятницы, представит публике последние творения более 25 модельеров и брендов. Кроме того, в день открытия Недели моды будут вручены награды «Золотая игла» и «Серебряная игла».

Осенняя Таллиннская Неделя моды начнется с представления дизайнера Кристель Куслапуу. В прошлой раз она получила самую престижную модную премию Эстонии «Золотую иглу». Ее коллекция во многом вдохновлена ​​товарищами, сеющими ненависть и страх под знаменем сохранения нашей нации.

Далее, на сегодняшнем празднике Kuldnõela Gala, вручат самую желанную награду «Золотую иглу» среди эстонских дизайнеров, модельерам, которые стали самыми выдающимися за последние пять лет, а «Серебряная игла» будет вручена дизайнеру, который затмил всех за прошедший год.

Номинанты на «Золотую иглу» - Tallinn Dolls, Lilli Jahilo и Triinu Pungits.

На «Серебряную иглу» номинированы Анника Кийдрон, Crystal Rabbit и Карл Йонас Аламаа.

Билеты на показы и на гала-вечер смотрите ЗДЕСЬ!

Смотрите ниже программу предстоящих дней на таллиннской Недели Моды!

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