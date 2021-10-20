ВИДЕО ⟩ Как вернуть пропавший голос за два дня
Педагог по речи Буравкова показала упражнения для восстановления голоса за два дня, пишет Пятый канал.
Педагог по речи Буравкова показала упражнения для восстановления голоса за два дня, пишет Пятый канал.
Голос – рабочий инструмент для представителей многих профессий: певцов, дикторов, учителей, журналистов. Даже если ваша специальность далека от перечисленных, и вы просто простыли или сорвали голос, то быстро вернуть способность петь и говорить вам помогут рекомендации специалиста. Преподаватель речи Антонина Буравкова показала эффективные упражнения и привела действенные советы по восстановлению пропавшего или осипшего голоса.
Для приведения речевого аппарата в порядок обычно требуется до десяти дней. Однако, если следовать советам Буравковой, восстановить голос вполне реально за два-три дня.
Проверенный комплекс действий предполагает выполнение дыхательной гимнастики и упражнений для горла. Педагог по речи рекомендует на первом этапе вспомнить гимнастику по методу Стрельниковой. Автор методики была оперной певицей и педагогом, а изначально целью разработанных упражнений были разработка голоса и спасение от приступов удушья. Эти упражнения направлены на тренировку вдоха, так как он из-за стресса или переохлаждения недостаточно наполняет кислородом легкие.
«Делаем активные вдохи носом на счет раз-два-три-четыре. Делаем их громко, активно, как хлопок», – рассказала и показала специалист по речи.
Втягиваем носом воздух, словно насосом. Это упражнение, в результате которого мы прогреваем себя изнутри, эксперт советует дополнить скручиванием рук вперед. При этом голову нужно опускать, направляя горло вниз.
Следующее упражнение – штробасс, или скрип, который создается за счет смыкания связок.
«Расслабляем полностью горло, расслабляем челюсть и скрипим на разные звуки: а, э, о, у. Делаем согревающие, растирающие упражнения руками, гладим разгоряченной рукой горло по направлению от уха до груди и выдыхаем: хиии, хэээ, хааа, хооо», – объяснила Антонина Буравкова.
Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на одежду в период заболевания. Горлу нужно помочь и согревать его чем-то теплым: шарфом, водолазкой, свитером. В идеале, считает Буравкова, если голос пропал, лучше будет помолчать, при этом регулярно выполнять упражнения.
«Не говорить совсем, даже шепотом: шепот – это тоже большая нагрузка для наших связок. Нужно максимально их оставить в покое», – предостерегла преподаватель по речи Антонина Буравкова.
Нелишним будет теплое (не горячее) питье: чай и другие напитки. При желании можно добавить масла и меда.