ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дизайнер самого необычного модного показа года удостоилась премии «Золотая Игла»

Трийну Пунгитс ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Трийну Пунгитс ранее уже удостаивалась второй премии этого престижного конкурса.

На церемонии в Котле культуры «Золотую иглу» вручали лучшему дизайнеру мод за последние пять лет, а «Серебряную иглу» - за достижения в сфере дизайна в последний год.

В рамках показа мод Tallinn Fashion Week были продемонстрированы новые коллекции нескольких десятков эстонских дизайнеров моды и модных брендов.

Фрагменты из коллекции Трийну Пунгитс. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

«Серебряную иглу» получила Анника Кийдрон.

«Серебряную иглу» получила Анника Кийдрон. Ее коллекция. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees