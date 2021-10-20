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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дизайнер самого необычного модного показа года удостоилась премии «Золотая Игла»

Жюри конкурса «Золотая игла» во вторник вечером удостоило первой премии дизайнера мод Трийну Пунгитс. Смотрите галерею, как это было!

Трийну Пунгитс ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Трийну Пунгитс ранее уже удостаивалась второй премии этого престижного конкурса.

На церемонии в Котле культуры «Золотую иглу» вручали лучшему дизайнеру мод за последние пять лет, а «Серебряную иглу» - за достижения в сфере дизайна в последний год.

В рамках показа мод Tallinn Fashion Week были продемонстрированы новые коллекции нескольких десятков эстонских дизайнеров моды и модных брендов.

Фрагменты из коллекции Трийну Пунгитс. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

«Серебряную иглу» получила Анника Кийдрон.

«Серебряную иглу» получила Анника Кийдрон. Ее коллекция. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В жюри конкурса входили профессор Эстонской художественной академии Криста Кодрес, журналист Postimees Кристина Херодес, директор по маркетингу Kaubamaja Энель Колк, главный редактор Anne & Stiil Мари-Лийз Хелвик, художник-ювелир Танель Веэнре, эксперт Урмас Вяльяотс и фотограф Филиппо Кароти.

Смотрите также галерею, где показаны творения номинантов «Серебряной иглы»!

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