Ольга Бузова раскрыла секрет стройной фигуры
Российская певица, телеведущая Ольга Бузова раскрыла секрет своей стройной фигуры. Об этом она рассказала во время интервью на радио «Комсомольская Правда».
Российская певица, телеведущая Ольга Бузова раскрыла секрет своей стройной фигуры. Об этом она рассказала во время интервью на радио «Комсомольская Правда».
35-летняя знаменитость призналась, что ей удается поддерживать форму благодаря умению договариваться с собой и регулярным физическим нагрузкам. По словам Бузовой, она приучила себя к спорту с 13 лет, начав в этом возрасте заниматься под кассеты с тренировками американской супермодели Синди Кроуфорд, пишет Lenta.ru.
На данный момент звезда ежедневно уделяет время спорту и танцам.
Помимо этого исполнительница затронула тему питания. «Я не ем майонез категорически, мне не нравится. Я не ем сливочное масло. Если я вижу человека, который кусает бутерброд с маслом, мне сразу плохо становится», — пояснила она. Более того, певица отметила, что не ест печенье и другую пищу, которая ей не нравится.
В октябре Ольга Бузова оценила собственную внешность. «Внешне я на любителя. Я всегда это говорю», — подчеркнула поп-исполнительница, добавив, что данный факт ее не расстраивает.