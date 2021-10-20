Дерматолог раскрыла причины возникновения перхоти и способы борьбы с ней

Медик отметила, что с данным видом перхоти чаще сталкиваются люди с жирным типом кожи. Женщина призвала бороться с заражением, используя специальные шампуни, поскольку они содержат противогрибковый компонент пиритион цинка.

Мелкие сухие хлопья и зуд кожи головы, в свою очередь, чаще бывают вызваны кожной аллергией. По словам дерматолога, обычно появлению аллергии способствует консервант метилизотиазолинон, входящий в состав большинства шампуней. Для борьбы с такого рода раздражением доктор посоветовала проводить восстанавливающие процедуры для кожи головы с использованием средств с пребиотиками, пишет Lenta.ru.

Согласно материалу, сухие чешуйки без зуда говорят об ожоге эпидермиса на голове. Мелег объяснила, что ультрафиолетовые излучения и горячая вода в душе часто вызывают шелушения. Специалистка порекомендовала пользоваться увлажняющими несмываемыми сыворотками. Вдобавок она призвала носить головной убор в солнечную погоду и не принимать ванну с чересчур горячей водой.

В то же время хлопья желтого цвета и воспаление кожи головы могут свидетельствовать о наличии экземы. «Себорейный дерматит — это заболевание эпидермиса, вызванное повреждением барьерной функции кожи, потерей влаги и бактериальной инфекцией», — пояснила Мелег и предложила для лечения экземы мыть голову кортикостероидными средствами. Помимо этого, по ее словам, следует применять шампуни без отдушек.

В конце врач заверила, что перхоть маленького размера и выпадение волос сигнализируют о дефиците витаминов в организме. «Дефицит железа, меди и цинка, а также недостаток незаменимых жирных кислот могут привести к шелушению головы и выпадению волос», — заключила эксперт.



