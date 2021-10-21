Как отличить истинную мигрень от обычной головной боли и унять последнюю

Врач Виктор Шахнович ответил на популярные вопросы о головной боли. Оказалось, что «переспать» ее не получится.

Головные боли часто возникают даже у совершенно здоровых людей. Иногда они ставят между выбором – уже пора идти к врачу или достаточно просто хорошо проветрить комнату. На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

«Никакие продукты не могут снизить частоту мигрени, если это истинная мигрень», – заявил врач.

Виктор Шахнович считает, что в домашних условиях можно унять головную боль, но это очень сложно. Помочь могут затемненные стекла и свежий воздух. Но если они не помогли, тогда у вас наблюдается так называемая «истинная» мигрень. Иначе говоря, заболевание, с которым точно стоит обратиться к врачу, чтобы спланировать дальнейшее лечение.

Врач добавил, что многие пациенты пытаются «переспать» головную боль. Однако при «истинной мигрени» унять головную боль таким способом не получится. Помогут только специальные препараты.



