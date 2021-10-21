Красивые и коварные: почему нельзя покупать мытые овощи и фрукты

Врач-терапевт Светлана Марова предупредила, что внешне красивые и чистые продукты в супермаркете могут навредить здоровью покупателя.

Продуктовые магазины и поставщики уже давно усвоили – чем ярче товар, тем больше на него спрос. Но врач предупреждает: не стоит вестись на привлекательную обертку, тем более когда это касается фруктов и овощей. Врач-терапевт Светлана Марова рассказала, какие овощи и фрукты самые безопасные.

По словам врача, очень важно, чем моют овощи и фрукты на производстве. Для этого компании должны использовать разрешенные средства обработки. Однако зачастую они пренебрегают нормами. Также экономят воду и ополаскивают продукты недостаточным ее количеством, что, по словам врача, приводит к избыточному отложению химикатов на кожуре.

Кроме того, мытые овощи и фрукты портятся намного быстрее тех, которые не проходят обработку.

«У мытых нарушается естественный барьер. А если их неправильно просушить, то на их кожуре образуется плесень и фитофтороз», – объяснила терапевт.

Некоторые недобросовестные производители при помощи обработки овощей и фруктов пытаются скрыть истекающий срок годности.

«Бывает, что заплесневелые апельсины и мандарины очищают вымачиванием в хлоргексидине. При избыточном и бесконтрольном применении обеззараживающего средства могут нарушиться естественные защитные барьеры слизистых нашего организма. В свою очередь это приведет к снижению иммунитета и возникновению аллергических реакций», – уточнила Светлана Марова.

Лучше покупать грязные овощи с оставшейся на них землей. Это гарантия того, что их не помыли ядовитыми веществами. А еще срок годности у таких продуктов дольше.



