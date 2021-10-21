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Молочные продукты: кому они полезны и чем именно

Молоко. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Налегая на обезжиренный творог или кефир, вы проголодаетесь еще быстрее. Несмотря на пользу для организма и большое содержание кальция и жиров, молочные продукты нужно употреблять правильно. Как именно – разбиралась Дарья Добровольская, пишет Сегодня.

Почему обезжиренная "молочка" не полезна

Распространенная ошибка тех, кто к примеру, на диете, выбирать обезжиренные молочные продукты. Мол, они более полезны и не навредят фигуре. Однако диетолог Юлия Поворознюк этот миф развенчивает. Во время похудения или диет лучше выбирать кисломолочную продукцию с пятью или девятью процентами жирности.

Когда молочка имеет 0% жирности, у нас растет инсулиновый индекс, в итоге запасание жира организмом будет еще больше,- говорит Юлия Поворознюк,- Поэтому старайтесь выбирать кисломолочные продукты с достаточной жирностью, например, 2,5% йогурт или кефир, если это йогурт – он должен быть 5% или 9% жирности.

Молочные и кисломолочные продукты ценны за счет незаменимых аминокислот, полноценных белков, большого количества кальция. А еще за счет жира в молочке много масляной кислоты, поэтому старайтесь употреблять кисломолочные продукты и сыры.

Но есть определенный процент людей, которые не усваивают молочные продукты. И после стакана молока у них может произойти вздутие живота, диарея или сыпь на коже. В таком случае врач советует употреблять только безлактозную продукцию.

А полезно ли молоко для взрослых?

Вообще взрослый организм не усваивает молоко и некоторые молочные продукты: после употребления этих продуктов могут быть проблемы. Советует отказаться от молочной продукции взрослым и нутрициолог Мирослава Ульянина.

Во взрослом возрасте наш организм перестает вырабатывать в достаточном количестве фермент лактозу, то есть тот фермент который расщепляют лактозу – молочный сахар. И поэтому молоко в рационе можно оставлять только для детей в возрасте до 1 года: у молока есть задача способствовать росту, а детям рост как раз нужен.

Взрослым рекомендует употреблять больше растительного молока. И все же если отказаться от молочной продукции вы не в силу, нутрициолог предлагает употреблять зрелые сыры, с выдержкой 6-12 месяцев.


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