Выглядеть одинаково блистательно можно как за 15 евро и за 5000 евро: во что одевается публика на Неделе моды в Таллинне

Таллиннская Неделя моды в самом разгаре! Репортер портала Krasotka.ee Ксения Васильева отправилась в эпицентр модных событий - Котел культуры, где проходят все показы в этом году.

Винтажный Versace и немного садо-мазо

Стоймость образа Марко - 2098 евро

Известный эстонский стриптизер из Тарту Марко Тасане также прибыл на Неделю моды в сопровождении загадочной подруги в образе, вдохновленным кварталом Сохо.

На Марко был пиджак из давней коллекции Gianni Versace, который он приобрёл в комиссионке за 250 евро. Рубашку ему сшили на заказ из ткани Dolce&Gabbana (около 200 евро), брюки Armani за 326 евро, сапоги Balenciaga (правильная цена) 795 евро, портфель Hugo Boss 527 евро.

Одежда собственного бренда и леопардовая шубка из секонд-хенда

— Расскажите о ваших образах и поделитесь, сколько стоит?

«На мне одежда из моей крайней коллекции Life is a Circle, которая была сделана в сотрудничестве с Circle K», - ответил эпатажный дизайнер Tim Bluz, добавив, что коллекция вдохновлена дорожным движением. На вопрос о стоимости вещей своего бренда, Тим не стал раскрывать цен, признавшись, что вещи на нем стоят дорого, так как в единственном экземпляре. «Бесценные!» - сошлись на мнение все.