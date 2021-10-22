Пт, 22.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Как определить вашу высоту каблука?

Каблуки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

И ещё 4 совета о том, как правильно носить обувь.

Известно, что от правильно подобранной обуви зависит не только наш внешний вид, но и самочувствие, и настроение. Рассказываем о самых распространённых ошибках в выборе подходящей пары и о том, как их исправить.

Слишком высокий каблук

Доказано, что каблук высотой 6 см увеличивает нагрузку на передние отделы стопы на 60 %. Каблуки «подталкивают» стопу вперёд, оказывая повышенное давление на пальцы ног. Когда вы носите высокие каблуки постоянно, например, несколько месяцев подряд, передние отделы вашей стопы и суставы начинают деформироваться. Это может привести к болезненным ощущениям, могут появиться патологические костные разрастания (остеофиты), пяточные шпоры ил подошвенный фасциит.

При ношении обуви на каблуке важно соблюдать умеренность. Лучше ограничиться несколькими сантиметрами, не носить каблуки ежедневно, а туфли не шпильках надевать только вечером, а не ходить в них целый день. Шпилька от 9 см делает нашу ногу совершенно не устойчивой, вся нагрузка падает на переднюю часть стопы. А, если у вас лишний вес, это ещё больше усилит негативные эффекты от ношения обуви на высоком каблуке. 
Чем опасен высокий каблук? Страдает поясничный отдел, спина, шея, могут появиться головные боли и отечность, спазмы мышц, в том числе лицевых.
 
Какой должна быть высота каблука?

Есть несколько способов и даже формула, по которой можно рассчитать оптимальную высоту.

1. Оптимальная высота каблука на каждый день

Измерьте длину вашей стопы с помощью сатниметра или обычной школьной линейки и разделите её на 7. Например, у вас 38 размер обуви, что соответствует 24,5 см.

24,5/7= 3,5 см – идеальный каблук для вашего роста.

Если не измерять стопу, то большинство врачей считает каблук 3,5-4 см идеальным для повседневно носки.
 
2. Высота каблука на вечер

Чтобы рассчитать комфортную высоту парадного каблука, сядьте на стул и вытяните одну ногу вперед. Расслабьте стопу, но носок не вытягивайте. Расстояние от пятки до подушечки стопы, которое в среднем соответствует 7-9 см, и будет оптимальным размером высоты каблука.

Кстати: высокие каблуки лучше носить только по праздникам, а если идёте на важное мероприятие, и ваш образ просто необходимо дополнить туфлями на шпильках, берите с собой сменную обувь, т.к. в конце вечера у вас может не остаться сил, чтобы дойти домой.
НАВЕРХ
Back