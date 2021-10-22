Как определить вашу высоту каблука?

Известно, что от правильно подобранной обуви зависит не только наш внешний вид, но и самочувствие, и настроение. Рассказываем о самых распространённых ошибках в выборе подходящей пары и о том, как их исправить.

Доказано, что каблук высотой 6 см увеличивает нагрузку на передние отделы стопы на 60 %. Каблуки «подталкивают» стопу вперёд, оказывая повышенное давление на пальцы ног. Когда вы носите высокие каблуки постоянно, например, несколько месяцев подряд, передние отделы вашей стопы и суставы начинают деформироваться. Это может привести к болезненным ощущениям, могут появиться патологические костные разрастания (остеофиты), пяточные шпоры ил подошвенный фасциит.

При ношении обуви на каблуке важно соблюдать умеренность. Лучше ограничиться несколькими сантиметрами, не носить каблуки ежедневно, а туфли не шпильках надевать только вечером, а не ходить в них целый день. Шпилька от 9 см делает нашу ногу совершенно не устойчивой, вся нагрузка падает на переднюю часть стопы. А, если у вас лишний вес, это ещё больше усилит негативные эффекты от ношения обуви на высоком каблуке.

Чем опасен высокий каблук? Страдает поясничный отдел, спина, шея, могут появиться головные боли и отечность, спазмы мышц, в том числе лицевых.

Какой должна быть высота каблука?