Как определить вашу высоту каблука?
И ещё 4 совета о том, как правильно носить обувь.
И ещё 4 совета о том, как правильно носить обувь.
Известно, что от правильно подобранной обуви зависит не только наш внешний вид, но и самочувствие, и настроение. Рассказываем о самых распространённых ошибках в выборе подходящей пары и о том, как их исправить.
Слишком высокий каблук
Доказано, что каблук высотой 6 см увеличивает нагрузку на передние отделы стопы на 60 %. Каблуки «подталкивают» стопу вперёд, оказывая повышенное давление на пальцы ног. Когда вы носите высокие каблуки постоянно, например, несколько месяцев подряд, передние отделы вашей стопы и суставы начинают деформироваться. Это может привести к болезненным ощущениям, могут появиться патологические костные разрастания (остеофиты), пяточные шпоры ил подошвенный фасциит.
Есть несколько способов и даже формула, по которой можно рассчитать оптимальную высоту.
Измерьте длину вашей стопы с помощью сатниметра или обычной школьной линейки и разделите её на 7. Например, у вас 38 размер обуви, что соответствует 24,5 см.
24,5/7= 3,5 см – идеальный каблук для вашего роста.
Чтобы рассчитать комфортную высоту парадного каблука, сядьте на стул и вытяните одну ногу вперед. Расслабьте стопу, но носок не вытягивайте. Расстояние от пятки до подушечки стопы, которое в среднем соответствует 7-9 см, и будет оптимальным размером высоты каблука.