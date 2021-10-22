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12 деталей образа, которые нас старят

Женщина в черном. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Сумка и туфли тон в тон, слишком много пудры на лице – лёгкий способ добавить себе +10 лет. Но этим список не ограничивается! «Домашний Очаг» опросил стилистов и визажистов и узнали, какие детали добавляют нам лет.

Чёрный с головы до ног

Все мы любимы время от времени одеться во все черное, но с возрастом эту привычку лучше оставить в прошлом. Готическая студентка – это интересно. Загадочная «парижанка» в 30 лет – тоже. А вот после 40 и 50-ти черный наряд будет добавлять лет, и не всем хочется добиться такого эффекта. Когда главного редактора американского Vogue, Анну Винтур, спросили, чего мы точно никогда не увидим в журнале, она не раздумывая сказала: «черное с ног до головы». Разбавьте свой образ аксессуаром контрастного цвета – шелковым шарфом, повязанным как пионерский галстук. Или брошью-цветком.

Слишком тонкие брови

Сделать «правильную форму» бровей совсем не просто, потому что у каждого она своя. Но брови «ниточкой» – это не только не модно, это еще и примета возраста. Что делать? Вначале отрастите выщипанные волоски, затем сходите в салон и попросите мастера научить вас подрисовывать брови карандашом так, чтобы они выглядели естественно. Потому что слишком яркие искусственные брови – плюс пять лет.

Балахоны и просто мешковатая одежда

Крайне важно удержаться на грани: не обтягивать там, где не нужно, но и не прятать красивые формы под мешковатыми одеждами. Как быть? Если очень хочется носить платье-футляр, то обязательно с ремешком. Но главное, научитесь подбирать одежду по размеру: очень часто женщины покупают вещи слишком маленькие или слишком большие. Помните, что брюки и штаны должны прежде всего идеально сидеть на попе, а штанины пусть будут сколько угодно длинные, их легко подшить.

Секущиеся кончики волос

Роскошная грива тоже требует ухода. Кончики волос нужно время от времени подрезать, иначе прическа будет выглядеть неухоженно. Кстати, закрашивать седину вовсе не обязательно, сейчас ее не прячут даже молодые женщины. Это не только вызов, но и модный тренд. Посмотрите на девушку Киану Ривза – она поседела рано, не стала ни краситься, ни коротко стричься – и все у нее отлично.

Карандаш для губ

Конечно, прежде чем наносить яркую помаду, нужно использовать карандаш. Но он ни в коем случае не должен отличаться по цвету от тона губ или самой помады. Если у вас несколько помад – купите для каждой свой карандаш, который будет совпадать по цвету.

Ресницы с комочками туши

Когда у на ресницах видны комочки, образ сразу страдает. Посмотрите на гуру объемных ресниц Ким Кардашьян: она прокрашивает ресницы так, что они не слипаются и выглядят аккуратно. Ее секрет: она наносит всего два слоя не очень густой туши, просто делает это очень аккуратно.

Жирный блеск

Ни стоит пренебрегать пудрой для лица, особенно если ваша кожа склонна к жирности. Подберите себе уход, который со временем избавит вас от жирного блеска, а до тех пор советуем матирующие салфетки и пудру. Главное, не переборщите – чем больше пудры, тем старее.

Сухие руки

Считается, что возраст женщины можно определить по ее рукам. Именно поэтому очень важно ухаживать за кожей кистей. Купите себе хороший увлажняющий крем для руки и наносите его в течении дня. Советуем также использовать масло для кутикул.

Массивные пластиковые украшения

Что касается бижутерии, то тут у каждого свой вкус. И все же не стоит покупать крупные пластиковые серьги, браслеты или подвески, особенно неонового цвета. Такие аксессуары делают образ дешевым. Лучше обратить внимание на более изящные и аккуратные украшения с искусственными бриллиантами. Почему нет? Главное, берите не очень крупные.

Волосы неестественного оттенка

Есть оттенки волос, которые обычно выбирают женщины за 60: темная вишня, рыжая хна. Сами по себе они красивые, но вызывают некоторые ассоциации. Как выбирать оттенок краски? Берите максимально естественный тон из тех, которые вам идут. Или действуйте нестандартно – берите розовый!

Плохая осанка

Практически ничто не старит так, как сутулая спина. Это то, чему нас учат с самого детства и не зря! Плохая осанка не только вредна для организма – внутренние органы хуже снабжаются кровью, но и смотрится непривлекательно. Чтобы убрать сутулость, попробуйте заняться йогой или пилатесом.

Недовольное лицо

Чаще улыбайтесь! Это сразу сделает вас моложе. Недовольное лицо не просто старит, но и отталкивает окружающих. Делитесь с миром своей прекрасной улыбкой и будете не только моложе выглядеть, но и чувствовать себя!

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