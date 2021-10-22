Что будет с лицом, если на две недели отказаться от сахара

В составе большинства наших любимых продуктов есть сахар, который после употребления распадается на фруктозу и глюкозу. Последняя является незаменимым источником энергии, столь необходимой для отличной работы мозга и остальных жизненно важных органов. Если одним днем полностью исключить глюкозу из рациона, то моментально наступает сонливость, усталость и раздражительность.

Однако при регулярном потреблении избыточного количества сахара мы подвергаем себя риску всевозможных заболеваний — от обострения акне до диабета. К тому же, внешность любителя сахара тоже сильно страдает.

Диетологи советуют получать глюкозу не из продуктов с содержанием белого рафинированного сахара, а из фруктов, орехов или меда.

При полном отказе от сахара вы, во-первых, сможете избавиться от лишнего веса. Дело в том, что все сладкие продукты — это простые углеводы. Как известно, они идут не столько на расход энергии, сколько на накопление ее «на всякий случай».

По статистике, каждый человек в среднем потребляет больше двадцати ложек сахар в день — то есть, сверх 400 лишних килокалорий! Причем зависимость от сладкого растет в зависимости от его потребления — чем больше едите, тем больше хочется. Стоит потерпеть хотя бы 1-2 недели и вы заметите, что стали стройнее и больше не просыпаетесь с мыслью съесть что-нибудь вкусненькое (и вредное).

Уже через пару недель после отказа от сахара вы буквально станете счастливее. Диетологи доказали: с помощью питания можно контролировать и свое настроение.

В сахаре содержится инсулин, который подает сигнал в мозг о том, что все хорошо и вам весело. Однако это работает только на короткий срок. Уже через 30-40 минут после сладкого завтрака вы вновь почувствуете голод, а вместе с ним — дикую усталость, раздражительность и стремительный спад настроения.

После отказа от сладкого ваша кожа вновь засияет! Все косметологи подтвердят, что от регулярного потребления сахара, который является токсином для кожи, возрастает вероятность преждевременного старения, появляются морщины и прыщи.

Это происходит, из-за того, что сахар вмешивается в естественную выработку коллагена — а именно он работает на то, чтобы наша кожа выглядела свежо и эластично. Умеренное потребление сахара уже через две недели сработает вам на пользу: снизятся выбросы глюкозы и инсулина в кровь, уменьшатся всевозможные воспаления.

Без сахара вы наконец-то перестанете болеть. Да, сладкое снижает иммунитет. По словам врачей, людям в момент обострения аллергии, астмы и других тяжелых хронических болезней всегда советуют отказаться от сахара — так пациенты в разы реже испытывают неприятные симптомы.