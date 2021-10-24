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Вещи на кухне, крадущие энергию счастья и благополучия

Кухня. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кухня — это не просто сердце дома, но и сакральный центр, от которого зависит благополучие всей семьи. Многие хозяйки знают, что порядок на кухне становится залогом счастья, поэтому отказываются от хранения вещей, крадущих позитивную энергетику.

Дом требует постоянного ухода, и речь не всегда идет о ремонте. Постепенно в разных углах ящиках, на полках скапливаются вещи, которые захламляют пространство, и со временем их может стать слишком много. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поддерживать порядок у себя в жилище, следуя советам Марии Кондо, а также прибраться на кухне. Выбросив некоторые бесполезные вещи, получится обновить ее энергетику и сделать дом полной чашей.

Винные пробки и крышки

Речь идет о бесконечном скоплении пробок, которые многие хозяйки мечтают превратить в что-то полезное, однако они годами пылятся на одной из полок. Энергетика этих предметов крадет благополучие, а также часто вызывает раздражение, ведь зло незавершенных дел относится и к таким коллекциям, которые собирались для благого дела, а остались немым укором. Освободив свою кухню от этого хлама, вы будете чувствовать себя значительно лучше.

Испорченные продукты

В современном мире нет проблем с продуктами питания, поэтому закупать огромное количество круп и консервов не имеет смысла. В большом количестве банок и пакетов легко не заметить просроченные продукты, способные нанести вред здоровью. Кроме этого просроченная продукция негативно влияет на финансовое благополучие, что не может не влиять на атмосферу в доме. Эксперты в области биоэнергетики рекомендуют пересмотреть свое отношение к запасам, чтобы исключить скопление просрочки на своей кухне.

Пакеты и упаковка

Возвращаясь из магазина с очередным пакетом, покупая продукты на развес, мы приносим домой огромное количество вроде бы нужных предметов, однако они имеют свойство копится годами и захламлять пространство. Кроме микробов, принесенных с улицы, эти пакеты нарушают гармоничное течение энергетических потоков, перекрывая доступ позитивной энергетике, и крадут счастье.

Контейнеры

Безусловно, хранение круп и приготовленных блюд в контейнерах удобно, однако приобретать их больше, чем используется, не имеет смысла. Контейнеры забирают огромную часть пространства, создавая непрезентабельный вид в ящиках и шкафах, особенно если подобраны из разных коллекций и их невозможно сложить аккуратно. От таких предметов лучше избавиться, чтобы не было застоя энергетики на кухне, лишний хлам не становился причиной раздражения и не занимал время при очередной уборке.

Старая посуда

Времена, когда в каждом зале стоял сервант с набором хрусталя и посудой «для праздника» проходят, и в моду входит практичность. Сейчас уже нет смысла хранить бесконечное количество тарелок, особенно если они треснули, как и чашки с отбитыми ручками. Новая посуда привлекает благополучие и финансы, а старая, напротив, негативно влияет на энергетику всего дома, а особенно кухни. Проще заменить разбитое и старое новым, чтобы наслаждаться опрятной посудой, чем испытывать неприятные эмоции при взгляде на огромное количество посуды, которой уже не пользуются.
 
Кухонные приборы

На любой кухне можно найти технику: от самой примитивной мясорубки до современного кухонного комбайна, но не всегда этими вещами пользуются регулярно. Сломанные бытовые приборы, которые невозможно починить, стоит выбросить, а вещи, которыми не пользуются, можно продать или передать новым владельцам. Сломанные приборы накапливают негатив, а неиспользуемые — мешают привлечению счастья.

Ножи

У многих хозяек на кухне есть ящик, в котором своего часа ждут затупленные ножи. Чем больше в доме этих предметов, тем чаще будут происходить мелкие неприятности: порезы, ушибы, конфликты с близкими. Ножи обладают сильной энергетикой, и если их не использовать, а копить, то неприятности в дом придут очень быстро.

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