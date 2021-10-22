ФОТО: русский модельер порадовала изящной коллекцией на Неделе моды в Таллинне

Новая коллекция эстонского бренда Iris Janvier Business 2021 выражает современность через постоянный баланс между классическим кроем и современными формами, всегда оставаясь чистой и минималистичной.

Естественные землистые тона с отсылками к суровым северным ландшафтам гармонируют с уникальными смелыми формами. Структурные оттенки эффектно сочетаются с пальто из твердой шерсти глубоких тонов и с куртками-буферами. Дизайн, созданный для носки, добавляет шикарный комфорт повседневной жизни. Современные фасоны платьев и блейзеров сочетаются с неоднозначными материалами, которые раскрывают их неповторимые лица в разном свете.