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ФОТО: русский модельер порадовала изящной коллекцией на Неделе моды в Таллинне

На Неделе моды в Таллинне свою новую коллекцию представил бренд Iris Janvier, создатель и креативный которого — Арина Барановская.

Новая коллекция эстонского бренда Iris Janvier Business 2021 выражает современность через постоянный баланс между классическим кроем и современными формами, всегда оставаясь чистой и минималистичной.

Естественные землистые тона с отсылками к суровым северным ландшафтам гармонируют с уникальными смелыми формами. Структурные оттенки эффектно сочетаются с пальто из твердой шерсти глубоких тонов и с куртками-буферами. Дизайн, созданный для носки, добавляет шикарный комфорт повседневной жизни. Современные фасоны платьев и блейзеров сочетаются с неоднозначными материалами, которые раскрывают их неповторимые лица в разном свете.

В коллекции представлены только роскошные, мягкие и натуральные ткани, с которыми бренд имеет многолетний опыт.

Смотрите сами!

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