Перед сном и на сухую кожу: врач объяснила, как пользоваться дезодорантом

По словам Доны Харпер (Dawn Harper), часто люди наносят чересчур много дезодоранта на кожу, что негативно сказывается на его действии. Доктор подчеркнула, что достаточно провести средством по подмышке всего четыре раза.

Помимо этого, Харпер заверила, что не стоит пользоваться дезодорантом каждый день. Специалист пояснила, что лучше всего делать это один или два раза в неделю. При этом стоит наносить средство не утром, а перед сном. Таким образом дезодорант высохнет, полностью впитается в кожу и будет лучше работать в течение дня, передает Lenta.ru.