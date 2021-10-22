Можно ли давать детям фруктовые соки: ответ доктора Комаровского
Что лучше выбрать: фрукт или фруктовый сок? Что об этом думают диетологи со всего мира? Доктор Комаровский объяснил, какую грубую ошибку очень часто допускают родители, пишет Сегодня.
Что лучше выбрать: фрукт или фруктовый сок? Что об этом думают диетологи со всего мира? Доктор Комаровский объяснил, какую грубую ошибку очень часто допускают родители, пишет Сегодня.
Врач-педиатр высшей категории не рекомендует фруктовые соки детям. Иначе они не получают огромное количество полезных компонентов, которые находятся именно в мякоти фруктов. А она обычно остается в соковыжималке.
По словам кандидата медицинских наук, уже давно сложилась неправильная традиция – давать сок детям. У диетологов во всем мире отсутствует такая рекомендация.
Существует единственное исключение, когда желательно выбрать сок.