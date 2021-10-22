Пт, 22.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Можно ли давать детям фруктовые соки: ответ доктора Комаровского

Сок с трубочкой. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Что лучше выбрать: фрукт или фруктовый сок? Что об этом думают диетологи со всего мира? Доктор Комаровский объяснил, какую грубую ошибку очень часто допускают родители, пишет Сегодня.

Почему фруктовые соки не полезны детям

Врач-педиатр высшей категории не рекомендует фруктовые соки детям. Иначе они не получают огромное количество полезных компонентов, которые находятся именно в мякоти фруктов. А она обычно остается в соковыжималке.

Я вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Фрукты или фруктовое пюре – этот выбор для них намного лучше, – сказал он. – Ребенку полезнее съесть 5 яблок, нежели выпить сок, приготовленный из них.

По словам кандидата медицинских наук, уже давно сложилась неправильная традиция – давать сок детям. У диетологов во всем мире отсутствует такая рекомендация.

Хотя сами дети предпочитают пить сок, а не грызть яблоко. Но для здоровья кишечника я настоятельно рекомендую заменять фруктовый сок на цельный фрукт, – советует Евгений Комаровский. – Если малыш еще не умеет есть фрукт, то можно дать ему пюре.

А если ребенок болеет и просит сок?

Существует единственное исключение, когда желательно выбрать сок.

Если у ребенка ОРВИ, поэтому ему нужно много пить, тогда разведенный в 2 раза яблочный сок – прекрасный заменитель любой капельницы, – сказал доктор Комаровский. – Если ребенок согласен его пить, то можно дать. Но это только при ОРВИ.

НАВЕРХ
Back