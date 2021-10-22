Можно ли давать детям фруктовые соки: ответ доктора Комаровского

Если у ребенка ОРВИ, поэтому ему нужно много пить, тогда разведенный в 2 раза яблочный сок – прекрасный заменитель любой капельницы, – сказал доктор Комаровский. – Если ребенок согласен его пить, то можно дать. Но это только при ОРВИ.