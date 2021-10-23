Сб, 23.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Если ребенок плачет: десять фраз, которые точно помогут его утешить

Ребенок плачет. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Когда ребенок еще совсем маленький, плач для него — одна из возможностей сообщить другим о своем состоянии. Когда малыш подрастает, начинает ходить, а затем и разговаривать, мы почему-то ожидаем, что он станет сообщать о своих чувствах и потребностях, подобно взрослым. Но это не так, пишет Deti.mail.

Для дошкольников плач — это далеко не всегда история про грусть. Это способ справиться с самыми разными эмоциями. Психика детей несовершенна, и когда она перегружена гневом, страхом, разочарованием, волнением, замешательством и даже счастьем, то естественной реакцией на сильные эмоции становятся слезы. Ребенок не понимает, что именно чувствует, и не может выразить ощущения словами. Поэтому когда мы спрашиваем у него: «Что с тобой» — на конструктивный ответ рассчитывать не приходится.

Если мы советуем малышу «не плакать», то даем ему два посыла: во-первых, что мы не понимаем его эмоции (и не хотим разбираться), во-вторых, что эти эмоции для нас не важны. Неудивительно, что некоторые малыши после нашей просьбы пускаются в еще большие слезы: а как же иначе, ведь взрослые не слышат послание, значит, надо его усилить.

Наша цель — помочь малышу с эмоциональной саморегуляцией.

Лучшее, что мы можем сделать для этого, — отнестись к ребенку с сочувствием и пониманием.

Еще один способ, которым родители пользуются, чтобы унять плач, — отвлечение внимания. «Ой, смотри на улицу», «Что это мишка твой делает», «А где у нас мячик», — говорим мы, как только малыш начал кукситься. Отвлекать — не лучшая стратегия, из-за этого малыш так и не научится проживать некоторые эмоции.

Да, если ваш ребенок дерется из-за игрушки, вполне уместно взять другую игрушку и отвлечь его. Но если он плачет, потому что вы помогли ему надеть обувь, вместо того чтобы позволить ему сделать это самостоятельно, не стоит прибегать к отвлечению. Надо дать ему возможность прожить злость и досаду, иначе ему будет сложнее справляться с этими чувствами в будущем.

В следующий раз, когда ребенок расплачется, постарайтесь найти минуту, чтобы успокоиться. Если вы будете сильно злиться или расстраиваться, скорее всего, вы наговорите много лишнего и усугубите ситуацию. Сделайте один-два глубоких вдоха, сосредоточьтесь на своих телесных ощущениях (вы можете заметить, что пульс стучит в висках, что ваша челюсть сжата, а во всех мышцах напряжение).

Когда вы будете готовы, попробуйте утешить малыша следующими словами.

Я на твоей стороне и готова тебе помочь

Даже если ребенок говорит, что ему не нужна ваша помощь, ему будет приятно знать, что вы поддержите его, когда он будет нуждаться в вас.

Я вижу, как тебе тяжело

Простые слова, которые дают понять, что тебя видят и слышат.

Я понимаю, что ты злишься/разочарован/напуган/тревожишься, и это нормально

Чувствовать разные эмоции — это нормально, это и делает нас людьми.

Это было грустно / Понятно, что это может разочаровать...

Так вы признаете триггер, который спровоцировал эмоцию, и поможете ребенку понять, что же вызвало слезы.

Давай сделаем перерыв

Иногда нужно буквально прерваться, чтобы успокоиться. Если ребенок слишком устал или перевозбудился и поэтому плачет, ему нужно провести некоторое время в уединенном месте и только потом вернуться к прежним занятиям.

Я люблю тебя. Со мной ты в безопасности

Когда малышу страшно, когда он расстроен, ему нужен контакт с родителем. Обнимите его, возьмите за руку, скажите, что вы рядом, чтобы помочь ему.

Тебе нужна моя помощь / может быть, прервемся / хочешь попробовать еще раз?

Когда ребенок плачет от разочарования, ему нужно либо помочь справиться с тем, что не получается, либо дать отдохнуть от ситуации, либо дать еще одну попытку справиться с тем, на что не хватило сил.

Задавая ребенку вопросы, вы показываете ему, что то, что он делает, важно и значимо для вас.

Я слышу тебя, но не понимаю, что ты хочешь. Помоги мне понять тебя

Даже если сначала ребенок не сможет объяснить, почему он плачет, он попрактикуется в такой возможности.

Помню, когда ты...

Может показаться, что этими словами вы отвлекаете ребенка от проживания сильных эмоций. Но это не совсем так. Когда вы напоминаете малышу какие-то моменты, когда он радовался, был счастлив, вы как бы немного приводите его в чувства, чтобы обсудить, что с ним произошло сейчас. Находясь на пике эмоций, дети не всегда слышат голос разума.

Давай подумаем вместе, как поступить лучше

В конечном счете мы хотим помочь детям подружиться с любыми эмоциями и находить приемлемые способы проживать их.

Постарайтесь, когда ребенок плачет, стать для него опорой, продемонстрировать сочувствие, дать малышу пространство, чтобы проявить себя.

НАВЕРХ
Back