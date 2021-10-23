Если ребенок плачет: десять фраз, которые точно помогут его утешить

Для дошкольников плач — это далеко не всегда история про грусть. Это способ справиться с самыми разными эмоциями. Психика детей несовершенна, и когда она перегружена гневом, страхом, разочарованием, волнением, замешательством и даже счастьем, то естественной реакцией на сильные эмоции становятся слезы. Ребенок не понимает, что именно чувствует, и не может выразить ощущения словами. Поэтому когда мы спрашиваем у него: «Что с тобой» — на конструктивный ответ рассчитывать не приходится.

Если мы советуем малышу «не плакать», то даем ему два посыла: во-первых, что мы не понимаем его эмоции (и не хотим разбираться), во-вторых, что эти эмоции для нас не важны. Неудивительно, что некоторые малыши после нашей просьбы пускаются в еще большие слезы: а как же иначе, ведь взрослые не слышат послание, значит, надо его усилить.

Наша цель — помочь малышу с эмоциональной саморегуляцией.

Лучшее, что мы можем сделать для этого, — отнестись к ребенку с сочувствием и пониманием.

Еще один способ, которым родители пользуются, чтобы унять плач, — отвлечение внимания. «Ой, смотри на улицу», «Что это мишка твой делает», «А где у нас мячик», — говорим мы, как только малыш начал кукситься. Отвлекать — не лучшая стратегия, из-за этого малыш так и не научится проживать некоторые эмоции.

Да, если ваш ребенок дерется из-за игрушки, вполне уместно взять другую игрушку и отвлечь его. Но если он плачет, потому что вы помогли ему надеть обувь, вместо того чтобы позволить ему сделать это самостоятельно, не стоит прибегать к отвлечению. Надо дать ему возможность прожить злость и досаду, иначе ему будет сложнее справляться с этими чувствами в будущем.

В следующий раз, когда ребенок расплачется, постарайтесь найти минуту, чтобы успокоиться. Если вы будете сильно злиться или расстраиваться, скорее всего, вы наговорите много лишнего и усугубите ситуацию. Сделайте один-два глубоких вдоха, сосредоточьтесь на своих телесных ощущениях (вы можете заметить, что пульс стучит в висках, что ваша челюсть сжата, а во всех мышцах напряжение).

Когда вы будете готовы, попробуйте утешить малыша следующими словами.

Я на твоей стороне и готова тебе помочь

Даже если ребенок говорит, что ему не нужна ваша помощь, ему будет приятно знать, что вы поддержите его, когда он будет нуждаться в вас.

Я вижу, как тебе тяжело

Простые слова, которые дают понять, что тебя видят и слышат.

Я понимаю, что ты злишься/разочарован/напуган/тревожишься, и это нормально

Чувствовать разные эмоции — это нормально, это и делает нас людьми.

Это было грустно / Понятно, что это может разочаровать...

Так вы признаете триггер, который спровоцировал эмоцию, и поможете ребенку понять, что же вызвало слезы.