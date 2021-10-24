Что делать с темными кругами под глазами

А вы знали, дерматологи считают, что нужно начинать пользоваться увлажняющим кремом вокруг глаз с 14 лет? Но специалисты сразу успокаивают: упущенное можно наверстать.

Как убрать синяки под глазами? Этот вопрос интересует практически всех женщин в мире. На него и ответила эксперт — практикующий врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, преподаватель Егжина Людмила.

Разобраться в причинах

Постоянные следы под глазами и отеки могут быть следствием разных болезней, поэтому если это проблема вас преследует ежедневно, то стоит обратиться к врачу.

Механизм появления синяков под глазами прост: кожа вокруг глаз тоньше в 4 раза, чем на других участках лица. Поэтому темная кровь, которая не насыщена кислородом, застаивается в капиллярах под глазами и становится заметной.

Причиной темных кругов под глазами могут быть разными. Из-за того, что кожа под глазами тонкая, кровеносные сосуды просматриваются сквозь кожу, пигментация, сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек, резкое похудение, возраст и нездоровый образ жизни.

Также причиной появления темных кругов может быть:

хроническое переутомление, недосыпание, стрессы;

употребление алкогольных напитков (они снижают уровень содержания влаги в тканях);

длительная работа за компьютером;

плохое питание и малоподвижный образ жизни;

недостаточная увлажненность области вокруг глаз;

аллергия на краску для ресниц или на косметику.

Если темные синяки под глазами вас беспокоят только после большого количества жидкости, бессонной ночи, стресса и недосыпа, то мы знаем, как быстро можно избавиться от проблемы.

Как устранить синяки под глазами эффективно

Современная косметология развивается настолько быстро, что даже убрать темные следы под глазами можно всего за несколько сеансов у специалиста. Вам остается только выбрать аппаратное лечение или физическое воздействие.

Самая распространенная процедура — массаж профессионального врача. Терапия микротоками уменьшит повышенную пигментацию участка кожи, также можно записаться на липофилинг или мезотерапию. Специалист сможет порекомендовать вам косметический продукт, который поможет поддерживать эффект после процедуры.

Как убрать синяки под глазами быстро

Если от синяков и отеков нужно избавиться срочно, то у нас есть для вас несколько экстренных рецептов красоты.

Используйте кубики льда, которые смогут спасти вас утром от темных кругов и синяков под глазами. Для заморозки возьмите минеральную воду и настой ромашки, это средство поможет не только в косметических целях, но и пробудиться.

Запаситесь патчами на глаза: гелевые или тканевые полоски накладываются на зону под глазами и всего за 10-15 минут избавят от отеков. Процедуру можно повторять хоть каждый день, так кожа будет насыщена влагой. И два самых популярных народных рецепта, которые помогут убрать темные круги под глазами: охлажденный нарезанный тонкими кружками огурец, а также заварочные пакеты от чая на 15 минут.