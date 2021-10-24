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Тыквенный чизкейк на орехово-шоколадной подушке с глазурью: рецепт

Фонарь Джека. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Кельтский праздник Хеллоуин, или Ночь накануне Дня всех святых, отмечают каждый год с 31 октября на 1 ноября. Свои истоки он берет от племен, которые проживали на территории современных Ирландии, Шотландии и Англии. Согласно их традициям, именно в эту ночь злые духи спускались на землю, и чтобы защититься от них, предки нынешних жителей Туманного Альбиона одевались в страшные костюмы, пишет Lady.tochka.

А в 19 веке этот праздник перекочевал вместе с ирландцами, шотландцами и англичанами в Новый Свет и сегодня Хеллоуин с наибольшим размахом отмечают в США и Канаде. А Нью-Йорк и Лос Анжелес стали настоящими столицами этого праздника.

Откуда появился Светильник Джека?

Главный атрибут Хеллоуина — Светильник Джека, который вырезают из тыквы и ставят в середину свечу. Согласно старинной кельтской легенде, Светильник Джека помогает душам найти дорогу в чистилище. В современной традиции принято считать, что светильник в виде злого лица на пороге дома отгоняет злых духов.

К счастью, у тыквы есть и более практичное применение — она вкусная и полезная. Tochka.net не сомневается, что тыквенный чизкейк на шоколадно-ореховой подушке станет достойным экземпляром в твоей коллекции.

Нежный и вкусный чизкейк: ярко-желтая ароматная начинка чудесно гармонирует с хрустящей шоколадно-ореховой основой. Венчает эту композицию вкуса хрустящий горький шоколад.

Тыквенный чизкейк на шоколадно-ореховой подушке — рецепт:

  • 150 г тыквы
  • 200 г творога кисломолочного (желательно, домашнего)
  • 2 яйца
  • 0,5 стакана сахара
  • 2 ст. л. крохмала картофельного
  • 1 ст. л. манной крупы
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. цедры апельсина
  • 1\5 ч. л. корицы
  • мускатный орех по вкусу

Для шоколадно-ореховой подушки:

  • 200 г печенья
  • 50 г масла сливочного
  • 2 ст. л. какао темного
  • 1 яйцо

Для шоколадной глазури:

  • 50 г шоколада черного (горького)
  • 2 ст. л. сливок (15-20%)

Приготовление:

  1. Для приготовления шоколадно-ореховой подушки измельчи в блендере печенье, орехи, какао, масло и яйцо. Крошка должна быть не однородной — пусть чувствуются кусочки орехов и печенья.
  2. Выложи полученную массу в форму, формируя дно и бортики. Выпекай 8-10 минут при 190ºС.
  3. Для начинки тыкву порежь кубиками, посыпь 2 ст. л. сахара, корицей и мускатным орехом. Запекай в духовке 20 минут при 180ºС.
  4. Измельчи блендером творог, приготовленную тыкву, крохмал, манку, ванильный сахар, цедру.
  5. Яйца взбей с сахаром в пушистую массу. Добавь к творожно-тыквенной смеси.
  6. Выложи начинку в форму с подпеченной основой. Выпекай 50 минут при 180ºС.
  7. Для глазури шоколад растопи со сливками. Распредели глазурь сверху чизкейка и разровняй.
  8. Поставь для застывания в холодильник на 10 часов.

Happy Halloween! Trick or Treat!

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