Тыквенный чизкейк на орехово-шоколадной подушке с глазурью: рецепт

Кельтский праздник Хеллоуин, или Ночь накануне Дня всех святых, отмечают каждый год с 31 октября на 1 ноября. Свои истоки он берет от племен, которые проживали на территории современных Ирландии, Шотландии и Англии. Согласно их традициям, именно в эту ночь злые духи спускались на землю, и чтобы защититься от них, предки нынешних жителей Туманного Альбиона одевались в страшные костюмы, пишет Lady.tochka.