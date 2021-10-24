Тыквенный чизкейк на орехово-шоколадной подушке с глазурью: рецепт

А в 19 веке этот праздник перекочевал вместе с ирландцами, шотландцами и англичанами в Новый Свет и сегодня Хеллоуин с наибольшим размахом отмечают в США и Канаде. А Нью-Йорк и Лос Анжелес стали настоящими столицами этого праздника.
Откуда появился Светильник Джека?
Главный атрибут Хеллоуина — Светильник Джека, который вырезают из тыквы и ставят в середину свечу. Согласно старинной кельтской легенде, Светильник Джека помогает душам найти дорогу в чистилище. В современной традиции принято считать, что светильник в виде злого лица на пороге дома отгоняет злых духов.
К счастью, у тыквы есть и более практичное применение — она вкусная и полезная. Tochka.net не сомневается, что тыквенный чизкейк на шоколадно-ореховой подушке станет достойным экземпляром в твоей коллекции.
Нежный и вкусный чизкейк: ярко-желтая ароматная начинка чудесно гармонирует с хрустящей шоколадно-ореховой основой. Венчает эту композицию вкуса хрустящий горький шоколад.
Тыквенный чизкейк на шоколадно-ореховой подушке — рецепт:
- 150 г тыквы
- 200 г творога кисломолочного (желательно, домашнего)
- 2 яйца
- 0,5 стакана сахара
- 2 ст. л. крохмала картофельного
- 1 ст. л. манной крупы
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. цедры апельсина
- 1\5 ч. л. корицы
- мускатный орех по вкусу
Для шоколадно-ореховой подушки:
- 200 г печенья
- 50 г масла сливочного
- 2 ст. л. какао темного
- 1 яйцо
- 50 г шоколада черного (горького)
- 2 ст. л. сливок (15-20%)
Приготовление:
- Для приготовления шоколадно-ореховой подушки измельчи в блендере печенье, орехи, какао, масло и яйцо. Крошка должна быть не однородной — пусть чувствуются кусочки орехов и печенья.
- Выложи полученную массу в форму, формируя дно и бортики. Выпекай 8-10 минут при 190ºС.
- Для начинки тыкву порежь кубиками, посыпь 2 ст. л. сахара, корицей и мускатным орехом. Запекай в духовке 20 минут при 180ºС.
- Измельчи блендером творог, приготовленную тыкву, крохмал, манку, ванильный сахар, цедру.
- Яйца взбей с сахаром в пушистую массу. Добавь к творожно-тыквенной смеси.
- Выложи начинку в форму с подпеченной основой. Выпекай 50 минут при 180ºС.
- Для глазури шоколад растопи со сливками. Распредели глазурь сверху чизкейка и разровняй.
- Поставь для застывания в холодильник на 10 часов.
Happy Halloween! Trick or Treat!