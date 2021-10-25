Что делать, если сохнут губы: 5 полезных советов

Несколько нехитрых бьюти-хаков помогут минимизировать риск обветривания и шелушения кожи губ. Рассказываем, что можно делать, а что нельзя, и выбираем лучшие средства для устранения последствий и профилактики этих неприятностей.

1. Пейте правильно (и ешьте)

Самое бесполезное с первого взгляда правило ─ основа для последующих действий. Смотрите сами: все мы знаем, что питьевая вода имеет тонну преимуществ. Ученые могут сколь угодно долго спорить о количестве так ли уж необходимых двух-трех литров воды в день, но то, что спасительный глоток воды может моментально улучшить общее самочувствие, мы нисколько не сомневаемся. Касательно еды: мы здесь нравоучениями не занимаемся, живем ведь один раз, но если губы уже потрескались, воздержитесь от острых крылышек гриль и ароматного грейпфрута, пока ситуация не нормализуется ─ лишний раздражающий фактор губам не нужен, советует журнал Marie Claire

2. Не облизывайте губы (никогда)

Даже если это ─ последний шанс на томный вечер в приятной компании, лучше так не делать. Слюна содержит фермент амилазу, которая уже во рту запускает первый этап долгоиграющего процесса переваривания пищи. Фермент, способный в полости рта играючи разделаться с крахмалом и раздробить его на составные части, с нежной кожей губ церемониться тоже не будет. Еще одно табу ─ обкусывание. Когда губы шелушатся, возникает непреодолимое желание медленно и аккуратно удалить кусочек слущенного эпителия. Не делайте так никогда и ни при каких обстоятельствах. Во-первых, регенерация в области губ крайне медленная и болезненная, во-вторых, можно занести инфекцию.

3. Защищайте их

Располагаясь на пляже, вы старательно покрываете тело солнцезащитным лосьоном, а зимой, перед выходом на улицу, проверяете наличие теплых рукавиц в кармане. Губы не заслужили меньшего внимания: бальзам с фактором SPF рекомендуется наносить в течение всего года, а в дни особо лютых морозов ─ прятать поллица в пушистый шарф. Мы сами провели в прошлом году короткий эксперимент зимой, преодолев на улице одинаковое расстояние с шарфом и без — разница по ощущениям для губ была величиной в пропасть.

4. Ищите идеальный бальзам

Признак того, что он правильный — наличие в составе вазелина, диметикона, масла ши или гиалуроновой кислоты. Все они способны героически удерживать влагу и латать микроскопические повреждения. Считается, что текстура бальзама должна быть вязкой и пластичной, но не восковой. А если шелушение принимает хронический характер, пробуйте «серьезно настроенные» бальзамы с керамидами — эти вещества восстанавливают кожный барьер на клеточном уровне. Если вы страдаете экземой, то бальзам не должен содержать ланолин (он ухудшает течение недуга). Обратите внимание на «вкус и аромат» (особенно мяту или корицу), часто именно они (хотя и не всегда) оказываются тормозом процесса «выздоровления» сухой кожи губ. ​

5. Используйте его с утра до вечера