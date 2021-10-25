Палка, палка, огуречик: как по рисунку можно узнать о серьезных проблемах ребенка

Молодые родители в современном обществе стараются больше внимания уделять психологическому состоянию ребенка, отслеживать, как на нем отражаются различные события, происходящие в жизни семьи.

Как рассказала 5-tv.ru детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра, многое о переживаниях маленького человека может рассказать его творчество. К примеру, рисунки, через которые ребенок выражает свои эмоции.

По мнению эксперта, когда мы рассматриваем рисунок ребенка, у нас есть несколько способов понять, какое скрытое «сообщение» о своем внутреннем мире и реакции на какие-то события в жизни, транслирует маленький автор.

«Первое, на что стоит обращать внимание, — какое эмоциональное впечатление у вас возникает от этого рисунка. Если вы чувствуете страх, тревогу, или даже гнев, то, возможно, что ребенок тоже это пытался передать через свое творение», — объяснила психолог.

Второй момент, на который нужно смотреть, — это качество линий на рисунке и использованную цветовую палитру.

«К примеру, сильный нажим говорит о наличии напряжения, очень много штриховки может свидетельствовать о том, что ребенок в данный момент переживает стресс», — отмечает эксперт.

Также, с точки зрения психологии, некоторые общепринятые трактовки относительно тех цветов, которые присутствуют в рисунке, могут быть ошибочными.

«Черный обычно считается подозрительным, но на самом деле на определенном возрастном этапе, это абсолютная норма, когда ребенок использует черный цвет», — уверяет Наталья Искра.

Так, в подростковом возрасте может быть очень большая склонность использовать черный цвет. По мнению психолога, сразу бить тревогу не стоит, так как это может быть просто признаком того, что ребенок переживает процесс самоидентификации и один из способов лучше себя понять для него — это выражение собственного образа в черном цвете.

То же самое касается моментов, когда ребенок изображает каких-то монстров. Далеко не всегда это свидетельствует о том, что у ребенка есть проблемы.

«Возможно, он просто недавно посмотрел мультик и его поразил один из героев, ребенок таким образом отреагировал», — отмечает эксперт.

По мнению психолога, родителю может быть непросто правильно проанализировать состояние своего ребенка по рисункам, потому что есть риск увидеть именно те проблемы, которых вы больше всего опасаетесь.

«Когда мама смотрит на рисунок своего ребенка, она прежде всего может проверять свою тревогу, отразилось ли на нем какое-то событие, например, стрессовое», — рассказала психолог.