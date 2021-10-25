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Унты, чулки или трубы: какие сапоги будут актуальны в сезоне 2021-2022

Ботфорты. Иллюстративное фото ФОТО: citymood.ee

Российский стилист Громов рассказал, какие сапоги будут в моде предстоящей зимой

Модный эксперт Руслан Громов в эксклюзивном обзоре для 5-tv.ru рассказал об видах обуви, которые украсят ногу любой модницы этой зимой.

С приходом холодов хочется одеваться не только тепло, но и модно. Чтобы сезон прошел не только с комфортом, но и по всем модным канонам, пора отправляться на шопинг и выбирать сапоги. От количества вариантов разбегаются глаза и не знаете, что выбрать? Стилист и фотопродюсер Руслан Громов в рубрике «ГРОМкий обзор» рассказал, на какие сапоги стоит обратить внимание, а мимо каких пройти и даже не оглядываться.

На этот раз в центре внимания ботфорты, сапоги, вдохновленные конной эстетикой, а также меховые варианты. Последние, к слову, появились в коллекциях у многих топовых дизайнеров. Модный эксперт напомнил, что такая обувь уже была в моде 15 лет назад. Но это не удивительно — мода циклична и тренды имеют свойство возвращаться.

Хит сезона — ботфорты в стиле 70-х годов. Эксперт советует присмотреться к однотонным моделям, а также к вариантам с элементами этнических мотивов.

Другой яркий тренд сезона зима-осень — сапоги в серебряном цвете. Необычный акцент придаст свежести образу.

Сапоги-чулки. Громов дает экспертный совет: выбирать их стоит по принципу — чем выше, тем моднее. Причем материал может быть самым разным: лак, замша, кожа и даже трикотаж. Полагайтесь на свои предпочтения и кошелек. В любом случае прохожие оценят ваш вкус.

Сапоги в стиле дерби. Это особенный конный стиль, который соприкасается с уличной модой. Специалист советует присмотреться и к жокейским сапогам — конный стиль как никогда актуален в этом году.

Сапоги-трубы — это отличный вариант, который вы можете интегрировать во множество образов. Громов отмечает: «трубы» еще нескоро выйдут из моды, а значит сапоги прослужат не один год.

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