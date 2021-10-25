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Пластический хирург назвала неожиданные последствия употребления молока

Молоко. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Употребление молока при непереносимости лактозы приводит к преждевременному старению лица, сообщила пластический хирург Лия Гавашели, пишет газета «Аргументы и факты».

По словам специалиста, в мире большое количество людей страдает непереносимостью лактозы. При этом большинству пациентов данный диагноз поставили еще в детстве, когда после употребления в пищу «молочки» у них наблюдались такие симптомы, как диарея, боли в животе и метеоризм.

Вместе с тем у некоторых людей последствия непереносимости лактозы проявляются не так выраженно. К примеру, злоупотребление молоком приводит к старению кожи лица. У них можно заметить опухшие веки и мешки под глазами, они склонны к одутловатости и проявлению акне даже в зрелом возрасте. При этом у таких людей всегда существуют проблемы с лишним весом.

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