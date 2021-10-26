Не делайте так больше: 5 главных ошибок в уходе за волосами

Иногда дело не в генетике. Даже самые здоровые волосы с потенциалом на шикарный объем можно превратить в безжизненные пакли, если ухаживать за ними неправильно. Изучите этот список и, если узнаете свои привычки, немедленно исключите их из бьюти-рациона.

Неправильное мытье

Красивые волосы начинаются с правильного мытья. Плохо помытая голова — это полное отсутствие объёма, тусклость по длине и неприятности в виде зуда, перхоти и даже себореи. Кожа вырабатывает плотное кожное сало и смывать его нужно тщательно, акцентируя внимание на намыливании именно скальпа. Сульфатный шампунь нужно вспенить два раза. Беcсульфатный — не меньше трех!

Кондиционер не виноват

Мы часто перекладываем ответственность за блеск и мягкость на кондиционер. Здесь важен не только состав средства, но и способ нанесения. Наносите бальзам только на длину ниже ушей, чтобы не потерять объем. Обязательно распределите wet-щеткой, чтобы ровно распределить по всем прядям. Не торопитесь — подержите 10 минут и смойте теплой водой.

Выпадение волос — это сигнал

Никогда не игнорируйте волосы на подушке, ведь если вы чувсnвуете, что на расческе и на плечах остается все больше, а в хвосте — все меньше, то лучшее, что можно сделать — это записаться на консультацию к трихологу. Специальная диагностика под микроскопом покажет все — даже то, насколько острыми были ножницы парикмахера при последней стрижке.

Горячий фен

Представьте, что волосы — это ткань, и если вы хотите волосы, как шелк, то и относитесь к ним, как к дорогой шелковой блузке, которую вы никогда не погладите горячим утюгом. Используйте только среднюю температуру термических инструментов!

Поддержка цвета