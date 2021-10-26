Склонность к полноте: 5 научных хитростей, которые помогут
Склонность к лишнему весу можно получить «в наследство» от родителей (и в первую очередь — от матери). Но наука утверждает: эту наследственность можно перебороть!
Склонность к лишнему весу можно получить «в наследство» от родителей (и в первую очередь — от матери). Но наука утверждает: эту наследственность можно перебороть!
Ученые пока не научились полностью отключать ген ожирения (и неизвестно, стоит ли это делать), но уже знают, как можно уменьшить его активность и помешать организму запасать лишний жир, пишет «Домашний Очаг».
Ешьте меньше сахара и насыщенных жиров
Даже если вы сидите на очень строгой диете, в вашем рационе все должны присутствовать ненасыщенные жиры – те, которые содержатся в оливковом масле, орехах, рыбе и других аналогичных продуктах. А вот активное потребление продуктов, богатых насыщенными жирами, вызывает увеличение веса даже в том случае, если калорийность рациона остается неизменной. И, к сожалению, то же самое относится к сахару.
Откажитесь от приема поливитаминов
Во-первых, все больше исследований подтверждают: витамины из коробочки намного хуже усваиваются, чем те, что мы получаем с пищей. А, во-вторых, некоторые исследования подтверждают связь между употреблением синтезированных витаминов группы В и повышенной активностью генов, отвечающих за запасание жира.
Будьте осторожны с консервированными продуктами
Во-первых, в консервированных продуктах часто много сахара и соли, которые способствуют накоплению лишнего жира. А, во-вторых, сама упаковка иногда содержит компоненты, которые могут влиять на активность «жировых» генов.
Гуляйте по утрам
Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что прямое воздействие солнечного света с 8 часов до полудня снижает риск увеличения веса независимо от уровня активности, потребления калорий или возраста. Возможно, дело в способности утреннего света активизировать обмен веществ и «приглушить» активность генов, отвечающих за накопление жира.
Будьте осторожны с антибиотиками
Наши кишечные бактерии играют важную роль в контроле за «жирными» генами: они помогают создавать короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), таких как бутират, в свою очередь уменьшающих нашу генетическую склонность к увеличению веса и диабету. Когда мы принимаем антибиотики, мы нарушаем баланс бактерий и, соответственно, снижаем их способность вырабатывать жирные кислоты.