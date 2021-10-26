Склонность к полноте: 5 научных хитростей, которые помогут

Ученые пока не научились полностью отключать ген ожирения (и неизвестно, стоит ли это делать), но уже знают, как можно уменьшить его активность и помешать организму запасать лишний жир, пишет «Домашний Очаг».

Ешьте меньше сахара и насыщенных жиров

Даже если вы сидите на очень строгой диете, в вашем рационе все должны присутствовать ненасыщенные жиры – те, которые содержатся в оливковом масле, орехах, рыбе и других аналогичных продуктах. А вот активное потребление продуктов, богатых насыщенными жирами, вызывает увеличение веса даже в том случае, если калорийность рациона остается неизменной. И, к сожалению, то же самое относится к сахару.

Откажитесь от приема поливитаминов

Во-первых, все больше исследований подтверждают: витамины из коробочки намного хуже усваиваются, чем те, что мы получаем с пищей. А, во-вторых, некоторые исследования подтверждают связь между употреблением синтезированных витаминов группы В и повышенной активностью генов, отвечающих за запасание жира.

Будьте осторожны с консервированными продуктами

Во-первых, в консервированных продуктах часто много сахара и соли, которые способствуют накоплению лишнего жира. А, во-вторых, сама упаковка иногда содержит компоненты, которые могут влиять на активность «жировых» генов.

Гуляйте по утрам

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, показало, что прямое воздействие солнечного света с 8 часов до полудня снижает риск увеличения веса независимо от уровня активности, потребления калорий или возраста. Возможно, дело в способности утреннего света активизировать обмен веществ и «приглушить» активность генов, отвечающих за накопление жира.

Будьте осторожны с антибиотиками