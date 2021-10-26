Близки телу: как выбрать и носить женское нижнее белье

Как выбрать бюстгальтер – практичные советы

Размеры бюстгальтеров по буквам и цифрам заставляют тебя паниковать? Понимаем, даже примерно начать ориентироваться в этих значениях можно только с опытом. Попроси консультанта подобрать несколько разных моделей, а в примерочной обрати внимание на эти основные моменты.

Как заполнена нижняя часть чашечек

Свободное пространство говорит о том, что бюстгальтер либо велик, либо не подходит тебе по форме чашечек. Если же происходит обратная ситуация и ткань слишком плотно прилегает к коже, опять же стоит примерить другой размер. В норме между грудью и нижней частью бюстгальтера должно помещаться примерно два пальца руки.

Где сходятся косточки бюстгальтера

Правильный ответ – четко посередине. Косточки не должны «залезать» на грудь или сидеть асимметрично. Кстати, последняя проблема может также возникнуть, если неправильно отрегулированы лямки, например, одна длиннее другой.

Подходит ли чашечка под форму груди

Замечала, что иногда границы бюстгальтера слишком бросаются в глаза сквозь одежду? Одна из причин этого – несоответствие размера чашечек форме груди. Полукруглая часть белья должна как кокон облегать грудь со всех сторон, не перетягивая ее и на болтаясь на ней.

Справляются ли лямки с нагрузкой

Удивительно, но факт: не все девушки экспериментируют с настройками лямок на бюстгальтере. Зря! Ведь шансы, что бра сядет лучше, если отрегулировать его под себя, выше. Кстати, советуем проверить свои бюстгальтеры или те, что ты планируешь купить, на степень нагрузки. Для этого отстегни или полностью сними лямки – белье в обоих случаях должно остаться на груди. Ну и, конечно, эта поддерживающая часть бра не должна пережимать спину и плечи – надеемся, у твоего белья таких ошибок нет.

Где искать «тот самый» бюстгальтер

Ты наверняка слышала, что у нижнего белья другая размерная сетка. Как правило, нам для поиска нужна таблица размеров бюстгальтера по буквам и по цифрам. Как думаешь, когда выше шанс попадания? Правильно, при большом выборе, уверяет Cosmo.

Какие формы трусиков существуют

Возможно, ты удивишься, но белье с низкой посадкой и белье с высокой посадкой различаются не только внешним видом. У них разные функции. И подобрать трусики проще, потому что никакая таблица размеров по цифрам и по буквам, как у бюстгальтеров, тут не нужна. Давай пробежимся по популярным моделям трусиков, у каждой – свои преимущества!

Бразилиан

Такое нижнее бельё удобно носить как девушкам с типом фигуры весы, так и обладательницам узких бедер. Трусики бразилиан отличает классическая форма изделия спереди и слегка зауженная сзади.

Шортики

Модель шортики может быть как с высокой, так и с низкой посадкой. В обоих случаях такое нижнее белье советуют девушкам с классической фигурой.

Бикини

Эту форму выбирают те, кто хочет визуально удлинить ноги и подчеркнуть изгибы на бедрах. И да, при такой низкой посадке мы советуем эту модель девушкам спортивного телосложения с плоским животом.

Хайлег

Модель хайлег можно охарактеризовать по двум критериям. Это нижнее белье включает в себя высокую посадку, которая располагается чуть ниже талии, и форму трусиков, напоминающую модель бикини.

Фул бриф