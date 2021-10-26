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Модные оттенки губной помады 2021-2022: выбери свой!

Красная помада в моде всегда. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Информацию прямиком с подиумов передает bazaar.ru.

Нюдовый блеск

Блески для губ - тренд, вернувшийся к нам прямиком из 90-х и начала 2000-х. Это отличный способ освежить образ и придать ему романтичной игривости. Блеск может быть совершенно прозрачным, с легким перламутром, и даже с заметным глиттером. Рекомендуем присмотреться к продуктам карамельного или розового цвета — они сейчас на пике популярности.

Красный

Ярко красные губы — это бессмертная классика. Этот вариант одновременно строгий и дерзкий и всегда приковывает внимание. Оттенки могут варьироваться от классического алого, до красно-оранжевого или темно-вишневого. Главное, выбирайте помаду, которая не будет растекаться и скатываться — такой макияж требует 100% стойкого покрытия.

Нюд

Тренд на естественность и «макияж без макияжа» не теряет своих позиций из сезона в сезон, и нюдовые оттенки помады сейчас на пике популярности. Используйте матовую или сатиновую помаду натурального цвета, а для вечернего выхода добавьте акцент на глаза.

Бордо

Этот вариант отлично подойдет тем, кто хочет сделать акцент в макияже на губы, но ищет что-то более спокойное, чем алый или кирпичный. Бордовая помада — это бессмертная классика, которая подойдет обладательницам любого цвета волос, глаз и кожи (главное, правильно подобрать оттенок). В повседневном макияже оставляйте губы единственным акцентом, а вечером — добавьте драматичные стрелки или легкие смоки. Вау-эффект гарантирован.

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