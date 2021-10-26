Модные оттенки губной помады 2021-2022: выбери свой!

Нюдовый блеск

Блески для губ - тренд, вернувшийся к нам прямиком из 90-х и начала 2000-х. Это отличный способ освежить образ и придать ему романтичной игривости. Блеск может быть совершенно прозрачным, с легким перламутром, и даже с заметным глиттером. Рекомендуем присмотреться к продуктам карамельного или розового цвета — они сейчас на пике популярности.

Красный

Ярко красные губы — это бессмертная классика. Этот вариант одновременно строгий и дерзкий и всегда приковывает внимание. Оттенки могут варьироваться от классического алого, до красно-оранжевого или темно-вишневого. Главное, выбирайте помаду, которая не будет растекаться и скатываться — такой макияж требует 100% стойкого покрытия.

Нюд

Тренд на естественность и «макияж без макияжа» не теряет своих позиций из сезона в сезон, и нюдовые оттенки помады сейчас на пике популярности. Используйте матовую или сатиновую помаду натурального цвета, а для вечернего выхода добавьте акцент на глаза.

Бордо