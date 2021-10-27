Горе без ума: чем опасны и когда возникают деменция и болезнь Альцгеймера

Как определить у близкого родственника начало деградации функции памяти и как отсрочить разрушительные заболевания головного мозга, рассказал невролог Александр Евдокимов.

Деменция считается одним из тяжелых заболеваний, причем от ее проявлений страдают не только больные, но и его родные. Болезнь наступает обычно у пожилых, поражая, по данным ВОЗ, более 50 миллионов людей в мире, она не щадит и многих известных людей.

Бродяжничество, когда пожилые люди не ведают, что творят, возникает на фоне развивающегося дегенеративного заболевания головного мозга. Как определить, что у близкого родственника началась деградация когнитивной функции и как отсрочить разрушительные заболевания головного мозга, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

«Деменция – это нейродегенеративные заболевания головного мозга, которые объединены одним словом, обозначающим по сути слабоумие», – дал определение болезни специалист.

При этом за деменцией могут стоять различные заболевания и разные состояния. Причины, по которым данный синдром возникает, также разнятся.

Болезнь наступает чаще всего после 65 лет, но известны случаи ранней деменции или раннего старческого маразма. В целом, по наблюдениям медиков, наблюдается некое омоложение этого диагноза.

Причин возникновения старческого маразма может быть несколько, наиболее часта врожденная предрасположенность. Когда мы наблюдаем в семье деменцию или старческий маразм у пожилых людей, то существует высокая доля вероятности, что и у родственников, их детей тоже может возникнуть подобный симптомокомплекс.

«За деменцией стоит нарушение и атрофия клеток головного мозга, они проявляются следующим образом: наблюдаются расстройства высшей нервной деятельности, ухудшаются когнитивные функции, такие как мышление, память, ориентация в пространстве, способность к критике и другие функции», – отметил врач.

Деменция – это неуклонное прогрессирование симптомов, и как подчеркнул невролог, к сожалению, функции утрачиваются безвозвратно, вернуть их практически невозможно.

Однако надежда остается, если болезненное состояние возникло после травмы, инсульта и других острых ситуаций: в этом случае деменция носит сосудистый характер, относится к острым заболеваниям.

«Если мы своевременно и правильно пролечим человека, то будем наблюдать обратное течение, то есть у человека будут улучшения. Во всех остальных случаях деменция, или старческий маразм, — не возвратный, но мы его можем замедлить с помощью хорошо подобранных препаратов и адекватно подобранного лечения», — рассказал эксперт.

У деменции существует несколько разновидностей, в зависимости от тех заболеваний, которые ее вызвали. Разберем самые распространенные.

Болезнь Альцгеймера

Клиническая картина: происходит замещение клеток нервной ткани в головном мозге белками, из-за образованных таким образом бляшек клетки мозга разрушаются и перестают функционировать. Для болезни Альцгеймера, в первую очередь, характерна потеря кратковременной памяти, и именно по этому признаку, по другим сиптомокомплексам мы можем сразу заподозрить этот опасный недуг.

Болезнь Паркинсона

Клиническая картина: также сначала происходит потеря памяти, но потом обязательно добавляются моторные нарушения, наиболее частые из них – нарушение координации, двигательной активности, появляются судорожные симптомы и так далее.

Склероз?

В нашей стране часто используется термин склероз, которого больше нигде в мире в понимаемом россиянами значении не встретишь. Этот термин означает, что клетки мозга или других тканей заменяются соединительной тканью. Частое заблуждение, укоренившееся в нашем обиходе, – использовать термин «склероз» для обозначения плохой памяти. Говоря «склероз», мы обычно подразумеваем старческую забывчивость.

От врача, подметил специалист, можно услышать другие обозначения дегенеративных заболеваний головного мозга: деменция, старческое слабоумие, старческий маразм или конкретное заболевание, например, болезнь Альцгеймера. К слову, на сегодняшний день «Альцгеймер» не лечится, но за счет лечения можно снизить скорость развития заболевания, отметил медик.