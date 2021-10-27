Эстонская светская львица учит женщин вопросам, которые стоит задать перед отношениями с мужчинами

Бригитте провела забавное сравнение, в котором она подчеркнула, чем она интересовалась, когда ей было 23 года, когда ходила на свидания. Так, например, в более раннем возрасте она скорее спрашивала следующее: «Что любишь делать в свободное время? Так круто, что у тебя есть водительские права! Мы пойдем есть суши, гулять или в кино?», - пишет популярная телезвезда.

Теперь же, в 26, Бригитте хочет затрагивать гораздо более глубокие темы: «Есть ли в твоей жизни кто-нибудь, кто мог бы интерпретировать вашу дружбу, как романтические отношения между вами двумя? Были ли ты в контакте со своим внутренним ребенком и сделал ли все возможное, чтобы узнать о своих травмах, и активно пытаешься с ними справиться? Если окружающие плохо отзываются о ком-то, кого ты не знаешь лично, спрашиваешь ли ты откуда это исходит и почему? Что ты знаешь об инвестициях и предпринимательстве», - задается вопросами повзрослевшая девушка, когда идет на свидание.