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Эстонская светская львица учит женщин вопросам, которые стоит задать перед отношениями с мужчинами

Бригитте Сюзанне Хунт на вечеринке Канала 2. ФОТО: Remo Tõnismäe

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт опубликовала забавную публикацию в социальных сетях, в которой задала вопросы для противоположного пола на первом свидании. Кроме того, белокурая красавица заявила, что никогда не помешает пригласить за границу на первое свидание.

Бригитте провела забавное сравнение, в котором она подчеркнула, чем она интересовалась, когда ей было 23 года, когда ходила на свидания. Так, например, в более раннем возрасте она скорее спрашивала следующее: «Что любишь делать в свободное время? Так круто, что у тебя есть водительские права! Мы пойдем есть суши, гулять или в кино?», - пишет популярная телезвезда.

Теперь же, в 26, Бригитте хочет затрагивать гораздо более глубокие темы: «Есть ли в твоей жизни кто-нибудь, кто мог бы интерпретировать вашу дружбу, как романтические отношения между вами двумя? Были ли ты в контакте со своим внутренним ребенком и сделал ли все возможное, чтобы узнать о своих травмах, и активно пытаешься с ними справиться? Если окружающие плохо отзываются о ком-то, кого ты не знаешь лично, спрашиваешь ли ты откуда это исходит и почему? Что ты знаешь об инвестициях и предпринимательстве», - задается вопросами повзрослевшая девушка, когда идет на свидание.

Она говорит, что на первое свидание можно было бы сразу приглашать за границу. «Я плачу за свой билет и за отель сама, но мы летим разными рейсами и не знаем друг друга, пока не долетим до Франкфурта», - лукаво признается она.

Ответы на вопросы девушка попросила прислать ей на эмейл.

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