Голова Джека. Американский пирог из тыквы на Хэллоуин

Ингредиенты:

400 г — пшеничной муки

250 г — сливочного масла

3 шт. — яиц

900 г — тыквы

200 г — сахара

200 мл — 30% сливок

Корица, ваниль, соль по вкусу

Приготовление:

Просейте муку и соль в глубокую миску. Добавьте масло, взбитое яйцо и замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30−50 минут.

Положите мякоть тыквы в кастрюлю с толстым дном, добавьте немного воды и тушите до мягкости и полного испарения жидкости. Измельчите блендером мякоть в однородное пюре.

Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности. Затем застелите им круглую низкую форму диаметром около 30 см. Поверх теста положите лист бумаги для запекания и насыпьте любую крупу для создания груза. Это позволит коржу равномерно пропечься. Выпекайте 15 минут при температуре 190 градусов.

Выложите тыквенное пюре в глубокую миску. Добавьте яйца, сахар, сливки, соль, корицу. Все перемешайте. Вылейте смесь в форму с запеченным тестом.

Выпекайте пирог 50−55 минут при температуре 180 градусов. Когда пирог остынет, его можно разрезать на порции.