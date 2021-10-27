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Голова Джека. Американский пирог из тыквы на Хэллоуин

Тыквенный пирог. ФОТО: Shutterstock

Поедание тыквенного крем-супа не входит в перечень традиционных развлечений на Хэллоуин. А вырезая фигурные тыквы, не хочется выбрасывать мякоть. Поэтому предлагаем приготовить праздничный американский тыквенный пирог с корицей, делится рецептом портал NV.ua.

Ингредиенты:

  • 400 г — пшеничной муки
  • 250 г — сливочного масла
  • 3 шт. — яиц
  • 900 г — тыквы
  • 200 г — сахара
  • 200 мл — 30% сливок
  • Корица, ваниль, соль по вкусу

Приготовление:

Просейте муку и соль в глубокую миску. Добавьте масло, взбитое яйцо и замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30−50 минут.

Положите мякоть тыквы в кастрюлю с толстым дном, добавьте немного воды и тушите до мягкости и полного испарения жидкости. Измельчите блендером мякоть в однородное пюре.

Раскатайте тесто на слегка присыпанной мукой поверхности. Затем застелите им круглую низкую форму диаметром около 30 см. Поверх теста положите лист бумаги для запекания и насыпьте любую крупу для создания груза. Это позволит коржу равномерно пропечься. Выпекайте 15 минут при температуре 190 градусов.

Выложите тыквенное пюре в глубокую миску. Добавьте яйца, сахар, сливки, соль, корицу. Все перемешайте. Вылейте смесь в форму с запеченным тестом.

Выпекайте пирог 50−55 минут при температуре 180 градусов. Когда пирог остынет, его можно разрезать на порции.

Приятного аппетита!

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