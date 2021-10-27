Главные витамины, которые помогут поддержать и улучшить зрение: сколько и в каких продуктах искать

В день нужно потреблять 16 мг ниацина. Он есть в говяжьей печени в количестве 15 мг на 100 грамм, то есть практически полная дневная норма. Вдвое меньше его в арахисе (8,6 мг на 100 грамм), втрое — в баранине (6 мг) и говядине (5 мг).
Он же цианокобаламин, который необходим для правильного и полноценного кровоснабжения глазных яблок.
Взрослым достаточно 3 мкг в день. В основном витамин B12 мы получаем из мяса, птицы, рыбы. Например, в говяжьей печени его больше 59 мкг на 100 грамм, в говяжьих почках — 27,5 мкг, в скумбрии и сельди — по 19 мкг, в куриной печени — около 20 мкг.
Это буквально витамин №1 для нашего зрения, потому что он входит в состав уже упомянутого родопсина. А еще витамин А поддерживает наше зрение и отвечает за увлажнение глаз. При дефиците витамина А падает сумеречное и ночное зрение (так называемая куриная слепота), появляется синдром сухого глаза, могут возникать конъюнктивиты.
Женщинам необходимо 700 мкг, при беременности 750-770 мкг, а в период кормления грудью — до 1200-1900 мкг. Для мужчин норма — 900 мкг. Для ее получения с пищей нужно полюбить печень трески, потому что это самый богатый витамином А продукт — около 25000 мкг на 100 грамм!
Если треска тебе не по вкусу, то в говяжьей печени есть 8400 мкг витамина А на 100 грамм, а в моркови — 2000 мкг. Может порадовать красная рыба — около 1500 мкг, в угре — 1200 мкг.
Богаты витамином А зелень сельдерея, укроп и шпинат (по 750 мкг), а также курага (580 мкг), красная икра (450 мкг), шиповник (437 мкг), щавель (417 мкг), брокколи (386 мкг).
У многих наверняка возникнет вопрос — если один из двух самых известных полезных для глаз продуктов (морковь) мы назвали, то где же второй — черника?
А фокус в том, что черника богата не витаминами, а лютеином, желтым растительным пигментом. Он скапливается в тканях глаз и повышает остроту зрения за счет того, что пропускает цветовые лучи определенного спектра. Получить лютеин можно, кроме черники, из тыквы и хурмы.
Как понять, нужны ли глазам витамины
Самостоятельно определить уровень того или иного витамина не выйдет. Для этого разработаны особые анализы, которые исследуют количество витаминов в организме, причем, сдать можно как анализ на один витамин, так и на целый комплекс. Это особенно важно для вегетарианцев, которые недополучают витаминов В и А из мясных продуктов.
По итогам диагностики следует обратиться к врачу, который пропишет витаминные комплексы в таблетках, назначит срок приема, график и дозировку, а также даст советы по коррекции питания.
Почему лучше не делать этого самостоятельно? Потому что переизбыток витаминов так же вреден, как и недостаток. Если регулярно превышать суточные нормы, то вместо укрепления здоровья глаз можно получить расстройства сна, ЖКТ и даже — камни в почках.