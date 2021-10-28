Выпрямите спину: о чем сигнализирует боль в шее и как ее лечить

Врач-остеопат Сергей Стеканов предупредил о патологиях, которые могут стать последствием банального дискомфорта в шее. Частые мигрени – только одна из них.

Боль в области шеи – недуг XXI века. Постоянное «нависание» над смартфоном и часы у монитора в скрюченной позе могут отозваться неприятными ощущениями и даже опасными заболеваниями. Врач-остеопат Сергей Стеканов рассказал, что делать при первых признаках боли в шее, как их лечить и о каких серьезных заболеваниях они могут сигнализировать.

По словам специалиста, при работе за компьютером голова человека «убегает вперед», формируется как бы «гусиная шея». В этот момент позвонки смещаются лесенкой – и это первая причина шейного остеохондроза.

«При нормальном положении тела голова весит 3-4 килограмма, но при каждом сдвиге вперед этот вес увеличивается в геометрической прогрессии. Перенапрягается задняя поверхность шеи и могут появиться спазмы, происходит пережатие сосудов, что приводит к сосудистым проблемам головного мозга», – сказал он.

Как избавится от боли шее

Хрустеть шеей – травмоопасное занятие. Хотя метод и помогает облегчить дискомфорт, но трезво оценить человек силу и давление не может.

«Чтобы не повредить связки между позвонками, подходит банальный массаж шеи. Подойдут проминания и протирания обычным полотенцем. Если же вы находитесь в офисе, то самым безопасны будет упражнение с упорами: поднимите руку за голову и давите на нее головой, потом расслабьтесь и повторите снова», – посоветовал медик.

Но, как утверждает эксперт, массаж и мануальная терапия дают временное облегчение, потому что работают локально. Поэтому лучше всего обратиться к остеопату.

Как экстренно себе помочь в домашних условиях, если резко заклинило шею

В таком случае массировать надо не сами мышцы шеи, отметил Стеканов. Он порекомендовал начать с трапеции и жевательной мускулатуры. По словам остеопата, нередко именно перенапряжение и спазмы в мускулатуре вызывают проблемы с шей.

Что произойдет, если вовремя не обратиться к врачу

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом не проходят как насморк, заверил врач. С возрастом они только усугубляются.

«Вырастает холка, второй подбородок, и все это сопровождается проблемами с головными болями и прочими дисфункциями и патологиями, потому что от шейного отдела зависит кровообращение головного мозга», – отметил он.

Он также добавил, что проблемы в шее могут вызывать выпадение волос и зубов, падение зрения, поскольку все это связанно с шейным отделом. Врач настоятельно порекомендовал при первых болях или затеканиях обратиться в больницу и сделать МРТ.

О каких опасных заболеваниях говорят боли в шее

Шея – одно из самых подвижных частей тела человека. В шее соединяются спинной и головной мозг, и в случае проблем здесь происходит нарушение обмена информацией с внутренними органами. К тому же от здоровья шейного отдела зависит нормальная работа нервной системы и правильное кровообращение.