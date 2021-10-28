Шесть самых важных витаминов для роста волос

Для красоты и здоровья волосам нужны аминокислоты, витамины и минералы. Если первые организм «худо-бедно» получает из белковой пищи, то со вторыми и третьими часто бывает проблема, поэтому их дополнительный прием оказывается не лишним.

Цинк

Он участвует более чем в 200 ферментативных реакциях в организме, и от него в том числе зависят процессы обновления базальных клеток луковицы волоса. Кроме того, цинк влияет на формирование основного структурного белка стержня — кератина, и играет ключевую роль в метаболизме цистеина — самой важной аминокислоты в волосах. Их ослабление, медленный рост и выпадение могут быть вызваны именно недостатком цинка.

Железо

Оно необходимо для обновления всей структуры волос, и его дефицит приводит к диффузному выпадению даже при отсутствии анемии. Недостаток железа и меди может быть причиной ранней седины.

Медь

Она активирует многие ферменты, участвующие в процессах клеточного обновления. А еще медь важна для структуры и сшивания коллагена и эластина, от которых зависит качество волос.

MSM

Метилсульфонилметан (MSM) является природным источником серы, которая поддерживает здоровье волос, кожи и ногтей, и считается мощным естественным противовоспалительным агентом. Оказывая антиоксидантное воздействие, MSM препятствует деградации коллагена и эластина в коже, обусловленной возрастными изменениями и неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды. И еще он участвует в синтезе и восстановлении коллагена, гиалуроновой кислоты и кератогиалина — белка, являющегося предшественником кератина.

Витамин Д

Рецепторы к витамину Д присутствуют на клетках волосяных фолликулов, что влияет на их на рост и развитие. При недостатке витамина Д могут наблюдаться структурные изменения и повышенная ломкость прядей.

Биотин