Чт, 28.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Шесть самых важных витаминов для роста волос

Густые волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Эти 6 витаминов и минералов являются самыми необходимыми для того, чтобы волосы были сильными, крепкими и блестящими, пишет «Лиза».

Для красоты и здоровья волосам нужны аминокислоты, витамины и минералы. Если первые организм «худо-бедно» получает из белковой пищи, то со вторыми и третьими часто бывает проблема, поэтому их дополнительный прием оказывается не лишним.

Цинк

Он участвует более чем в 200 ферментативных реакциях в организме, и от него в том числе зависят процессы обновления базальных клеток луковицы волоса. Кроме того, цинк влияет на формирование основного структурного белка стержня — кератина, и играет ключевую роль в метаболизме цистеина — самой важной аминокислоты в волосах. Их ослабление, медленный рост и выпадение могут быть вызваны именно недостатком цинка.

Железо

Оно необходимо для обновления всей структуры волос, и его дефицит приводит к диффузному выпадению даже при отсутствии анемии. Недостаток железа и меди может быть причиной ранней седины.

Медь

Она активирует многие ферменты, участвующие в процессах клеточного обновления. А еще медь важна для структуры и сшивания коллагена и эластина, от которых зависит качество волос.

MSM

Метилсульфонилметан (MSM) является природным источником серы, которая поддерживает здоровье волос, кожи и ногтей, и считается мощным естественным противовоспалительным агентом. Оказывая антиоксидантное воздействие, MSM препятствует деградации коллагена и эластина в коже, обусловленной возрастными изменениями и неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды. И еще он участвует в синтезе и восстановлении коллагена, гиалуроновой кислоты и кератогиалина — белка, являющегося предшественником кератина.

Витамин Д

Рецепторы к витамину Д присутствуют на клетках волосяных фолликулов, что влияет на их на рост и развитие. При недостатке витамина Д могут наблюдаться структурные изменения и повышенная ломкость прядей.

Биотин

Это водорастворимый витамин группы В, который также называется витамин Н. Он не может накапливаться в организме и требует регулярного пополнения извне. Биотин принимает участие в обмене белков и оказывает положительное влияние на рост и строение волос. Он активизирует клеточный метаболизм, поддерживает молекулярную структуру кератина, влияет на обменные процессы и кровообращение в волосистой части головы, способствуя активности волосяных фолликулов.

НАВЕРХ
Back