Долой безвкусицу: шесть пар зимней одежды, которые никогда нельзя носить вместе

Элегантное пальто и забавная шапка

Даже звучит как-то нелепо, согласись? Мы, конечно, не имеем ничего против смешения стилей, однако в данном случае этот прием не работает. Строгое, элегантное пальто в паре с наивной шапкой с помпоном или ушками (ну или придумай любой другой смешной вариант) начинает терять весь свой лоск и смотреться визуально дешевле. Это совсем не значит, что тебе придется обходиться без головного убора — напротив, мы призываем обязательно надевать его в холод. Только вместо по-детски милой шапки выбери лаконичную, которая не будет спорить с общей стилистикой твоего наряда.

Мини-юбка и капроновые колготки

... или еще хуже — колготки в сеточку. Почему-то многие девушки до сих пор считают, что багровые от холода колени добавляют им сексуальности... Побереги свое здоровье: если уж и хочешь надеть короткую юбку или мини-платье, подбери плотные, черные колготки с матовой поверхностью. И, пожалуйста, обойдись без каблуков! Куда более привлекательно будут смотреться модные ботинки на толстой подошве или свободные ботфорты на устойчивом каблуке — в них твоя походка уж точно будет увереннее и грациознее.

Пуховик и микро-сумка

Итак, ты поддалась веяниям моды и стала «счастливой» обладательницей модной, но абсолютно бесполезной сумочки микро-размера. Ты удачно носила ее летом с другой, нормальной, большой сумкой, но теперь наступили холода и ты совсем не знаешь, куда же ее пристроить. Если в твою голову приходит идея надеть ее с пуховиком — забудь об этом. На фоне объемной куртки такая малышка точно потеряется, а ты в таком наряде будешь смотреться как минимум нелепо. Прибереги свою сумочку для куда более теплых времен, а пока сделай ставку на модели вменяемого размера.

Пальто, шляпа, каблуки

Популярная модная формула для поклонниц женственных образов. Пальто, обязательно приталенного кроя, оно еще может быть слегка расклешенным, создавая тем самым эффект кокетливой юбочки, высокие каблуки, на которых тебе конечно же будет не удобно ходить зимой, и элегантная шляпка, которую едва не сдувает ветром. Ну и финальных штрих — красная помада, без нее тут никуда. Увы, но подобный наряд выглядит слишком приторно и вызывает единственное желание — поскорее переодеть его обладательницу.

Мех и стразы

... или любой другой слишком бросающийся в глаза декор. Многие девушки воспринимают мех, как некий атрибут роскоши, и с его помощью пытаются продемонстрировать свой успех и богатство. Однако одного меха им порой оказывается мало, и тогда в бой вступают всевозможные бусинки на шапках, сапоги, украшенные стразами, сумки кричащих оттенков, крупные украшения и прочие яркие элементы. Однако обилие «побрякушек», напротив, ни капли не красит образ, а делает его визуально дешевле. Перестань следовать принципу «все лучшее сразу» и начни выстраивать свой look гармонично, не перегружая его лишними деталями.

Узкие джинсы и ботфорты-чулки