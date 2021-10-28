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Рецепты от шефа: свинина в кока-коле — это очень вкусно

Свинина в кока-коле. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Свинина, запеченная в кока-коле, получается нежной, мягкой и сочной, а еще это блюдо очень простое в приготовлении. Время приготовления займет 1 час и получится 6 порций. Рекомендуем!

Ингредиенты

  • Свинина - 1,5 кг
  • Кола - 200-250 мл
  • Кетчуп - 5 ст.л
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

Свинину натираем солью и перцем.

Делаем соус: перемешиваем до однородности кетчуп и кока-колу.

Разогреваем духовку до 180-190 градусов. Кладем мясо в форму и ставим в духовку, запекаем мясо до полуготовности – около 30 мин, пишет портал SMAK.

Затем достаем свинину, поливаем соусом. Опять ставим в духовку.

Время от времени (через каждые 5-7 минут) мясо достаем и поливаем соусом, который остается на противне. К концу готовки соуса на противне должно практически не остаться. Запекаем мясо до тех пор, пока соус не станет густым.

Как и с чем подавать

Готовую свинну нарезать на порционные куски и подавать с овощным салатом.

Приятного аппетита!

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