Рецепты от шефа: свинина в кока-коле — это очень вкусно
Свинина, запеченная в кока-коле, получается нежной, мягкой и сочной, а еще это блюдо очень простое в приготовлении. Время приготовления займет 1 час и получится 6 порций. Рекомендуем!
Свинина, запеченная в кока-коле, получается нежной, мягкой и сочной, а еще это блюдо очень простое в приготовлении. Время приготовления займет 1 час и получится 6 порций. Рекомендуем!
Свинину натираем солью и перцем.
Делаем соус: перемешиваем до однородности кетчуп и кока-колу.
Разогреваем духовку до 180-190 градусов. Кладем мясо в форму и ставим в духовку, запекаем мясо до полуготовности – около 30 мин, пишет портал SMAK.
Затем достаем свинину, поливаем соусом. Опять ставим в духовку.
Время от времени (через каждые 5-7 минут) мясо достаем и поливаем соусом, который остается на противне. К концу готовки соуса на противне должно практически не остаться. Запекаем мясо до тех пор, пока соус не станет густым.
Готовую свинну нарезать на порционные куски и подавать с овощным салатом.
Приятного аппетита!