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ФОТО ⟩ Почти Пэрис Хилтон: «старомодная» Собчак эффектно вернула моду на 90-е

Ксения Собчак ФОТО: Evgenia Novozhenina

За неделю до своего 40-летия Ксения Собчак решила кардинально сменить имидж. Для съемок в Tatler теледива вооружилась телефоном-раскладушкой, большущими очками и платьицем с зауженной талией — стилист Анастасия Терещенко уверена, что образ удался на 100 процентов.

К старому-новому образу «блондинки в шоколаде» очень трудно докопаться.

«Очень органично получилось вписать в образ ее возраст. Создать определенную прическу, которая ей безумно идет. Ксения выглядит роскошно даже в этих старомодных образах девяностых годов за счет возраста и устоявшейся внешности. Очки абсолютно вошли в моду, в тренд. Сейчас возвращается мода на 90-е. Зауженные талии, эти вот сумочки, телефон-раскладушка в руках — атрибут того времени, который приходит в наш 2021-2022 год.

Цвета подобраны отлично, ей идет нежный, розовый цвет. Все подчеркивает фигуру. Никаких там надутых губ и вычурного макияжа — идет отсылка к Пэрис Хилтон. Смысл передан, Ксению нисколько не испортил, облегчил ее саму как личность»,

— заявила эксперт по моде порталу PopCornNews.

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