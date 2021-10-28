ФОТО ⟩ Почти Пэрис Хилтон: «старомодная» Собчак эффектно вернула моду на 90-е

К старому-новому образу «блондинки в шоколаде» очень трудно докопаться.
«Очень органично получилось вписать в образ ее возраст. Создать определенную прическу, которая ей безумно идет. Ксения выглядит роскошно даже в этих старомодных образах девяностых годов за счет возраста и устоявшейся внешности. Очки абсолютно вошли в моду, в тренд. Сейчас возвращается мода на 90-е. Зауженные талии, эти вот сумочки, телефон-раскладушка в руках — атрибут того времени, который приходит в наш 2021-2022 год.
Цвета подобраны отлично, ей идет нежный, розовый цвет. Все подчеркивает фигуру. Никаких там надутых губ и вычурного макияжа — идет отсылка к Пэрис Хилтон. Смысл передан, Ксению нисколько не испортил, облегчил ее саму как личность»,
— заявила эксперт по моде порталу PopCornNews.