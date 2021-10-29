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Стоп-лист: цвета, которые нельзя использовать в интерьере

Интерьер. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Множество цветов и оттенков дают возможность воплотить в жизнь все наши идеи и задумки, а порой могут поставить в тупик. Какими правилами следует руководствоваться для создания интерьера мечты - об этом рассказывает marieclaire.ru.

В мире, где нам доступны тысячи цветов для покупки, в одиночку не разобраться в богатстве оттенков и сделать правильный выбор. Вне зависимости от того, руководствуетесь вы личным опытом или советами, дизайнера, существуют общие правила, которыми следует пользоваться при планировании и создании интерьера. Какие цвета и почему не нужно использовать в интерьере, рассказывает Евгений Коблов — выдающийся архитектор-дизайнер с 20-летним опытом разработки, авторского надзора и реализации более 130 проектов.

Психология цветовосприятия

Само понятие цветопсихологии довольно спорное и основано, скорее, не на исследованиях, а на собственных ощущениях людей и обратной связи от них. Но существуют и общие моменты влияния цвета на наше состояние и настроение.

Оранжевый — непростой цвет для интерьера, поскольку подсознательно воспринимается как сигнал опасности и вызывает напряжение. Его лучше использовать в качестве акцентов на нейтральном фоне комнаты.

Для столовой, кухни, общих семейных пространств подходят теплые уютные цвета: желтый нарцисс, коралловый, клюквенный. Один из трендовых и универсальных оттенков сейчас Greige — прекрасный теплый серый цвет с роскошным коричневым подтоном.

Офисы, зоны санузлов и спальни обычно хорошо смотрятся в более прохладных оттенках: шалфейно-зеленый, фиолетовый, небесно-голубой. Западные дизайнеры не рекомендуют использовать черный цвет в жилых интерьерах, поскольку считают, что черного и так слишком много в нашей жизни из-за офисной мебели и обилия строгой или немаркой темной одежды.

Считается, что красный цвет повышает аппетит и кровяное давление. Синий и зеленый, являясь природными цветами, оказывают антистресс-эффект на психику. Фиолетовый обычно нравится детям, а также взрослым творческим натурам. Желтый заряжает энергией, позитивом и придает мягкость характеру. А еще стимулирует мозговую активность, поэтому лучше использовать его в кабинете, а не в спальной комнате.

Не смешивайте металлы без дизайнера

Это важный момент, о котором многие забывают при самостоятельном ремонте. Сочетание желтых и белых металлов в интерьере часто удешевляет его, делая безвкусным. Этот принцип актуален и при создании стильного лука, когда речь заходит о подборе аксессуаров и украшений.

Часто эта ошибка всплывает в ванных комнатах и на кухне, когда смесители, например, стальные или хромированные, а ручки шкафов — латунные или «под золото». В то же время черный металл прекрасно дружит как с желтым, так с белым.

Темные и светлые оттенки в маленьких и больших помещениях

Здесь нет однозначных правил, которые нельзя нарушать. Все зависит от задач конкретной комнаты. Если у вас слишком высокий потолок в помещении, то визуально можно его опустить, сделав темнее стен и пола.

Высоту стен можно уменьшить, если сделать отделку контрастной: верхнюю часть окрасить в светлый тон или оставить белой, а нижнюю часть стены сделать контрастной темной и яркой. Кстати, лепнина, молдинги и карнизы в зависимости от фактуры, цвета и размера тоже могут как поднимать, так и опускать потолок. Этот инструмент часто используется для зонирования и создания интересной архитектуры пространства.

Окрашивание дальней стены в темный цвет помогает расширить узкие комнаты и коридоры. Если при этом остальные стены остаются светлыми, то такое помещение визуально кажется просторнее. А прием «наоборот» (темные ближние стены, а дальняя — светлая) поможет сузить слишком широкое помещение.

Если вы повесите одну люстру в центре потолка, то помещение будет казаться плоским и меньше размером, чем оно есть. Сделав несколько уровней и сценариев освещения, можно добавить комнате воздуха и визуального объема. А еще ничто так не гармонизирует пространство, как белый потолок. Лучше не экспериментировать без дизайнера с цветом потолка, поскольку любой, кроме белого, искажает оттенки стен и пола.

Важность ярких акцентов и пустых мест

Как бы вам ни нравилось яркое оформление стен, необходимо оставлять возможность для отдыха глаз. Иначе сознание будет перегружено, из-за того, что взгляд постоянно реагирует на цветные раздражители.

Оставьте пустое пространство нейтрального оттенка на стене или добавьте крупный элемент декора спокойного цвета, чтобы можно было расслабить взгляд

Как выбирать и подбирать оттенки

Существует универсальная формула 60-30-10, которая помогает определиться с количеством того или иного цвета. Согласно ей, 60% от комнаты занимает доминирующий (и, как правило, нейтральный) оттенок, 30% составляет вторичный, но чуть более яркий цвет, а оставшиеся 10% приходятся на смелые и контрастные цветовые акценты.

Второй фактор, который влияет на выбор конкретного оттенка — освещение. Цвет выкраса, покрытия и отдельного материала нужно смотреть и при дневном свете, и при искусственном. Если выбираете из нескольких близких друг к другу оттенков, двигайтесь глазами по палитре от темного к светлому — так вам будет легче увидеть разницу.

Желтый теплый свет делает все цвета в комнате тоже теплыми, а холодная лампочка подчеркнет холодность оттенков в интерьере. При покупке источников света рекомендую обращать внимание на параметр цветопередачи (за эталон берется естественный дневной свет). Если показатель от 98% и выше, то такая лампочка не исказит цвет стен, пола и текстиля в вашей комнате.

И третий, самый важный фактор — ваш комфорт. Даже гениальный и выверенный по всем параметрам дизайн-проект может оказаться совершенно не вашим, если вы не видите себя в этом интерьере. Представляя каждый цвет, думайте об ассоциациях и собственных ощущениях. Если для собственной гармонии от нахождения в пространстве придется нарушить правила колористики и дизайна — это нужно делать.

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