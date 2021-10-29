Стоп-лист: цвета, которые нельзя использовать в интерьере

В мире, где нам доступны тысячи цветов для покупки, в одиночку не разобраться в богатстве оттенков и сделать правильный выбор. Вне зависимости от того, руководствуетесь вы личным опытом или советами, дизайнера, существуют общие правила, которыми следует пользоваться при планировании и создании интерьера. Какие цвета и почему не нужно использовать в интерьере, рассказывает Евгений Коблов — выдающийся архитектор-дизайнер с 20-летним опытом разработки, авторского надзора и реализации более 130 проектов.

Психология цветовосприятия

Само понятие цветопсихологии довольно спорное и основано, скорее, не на исследованиях, а на собственных ощущениях людей и обратной связи от них. Но существуют и общие моменты влияния цвета на наше состояние и настроение.

Оранжевый — непростой цвет для интерьера, поскольку подсознательно воспринимается как сигнал опасности и вызывает напряжение. Его лучше использовать в качестве акцентов на нейтральном фоне комнаты.

Для столовой, кухни, общих семейных пространств подходят теплые уютные цвета: желтый нарцисс, коралловый, клюквенный. Один из трендовых и универсальных оттенков сейчас Greige — прекрасный теплый серый цвет с роскошным коричневым подтоном.

Офисы, зоны санузлов и спальни обычно хорошо смотрятся в более прохладных оттенках: шалфейно-зеленый, фиолетовый, небесно-голубой. Западные дизайнеры не рекомендуют использовать черный цвет в жилых интерьерах, поскольку считают, что черного и так слишком много в нашей жизни из-за офисной мебели и обилия строгой или немаркой темной одежды.

Считается, что красный цвет повышает аппетит и кровяное давление. Синий и зеленый, являясь природными цветами, оказывают антистресс-эффект на психику. Фиолетовый обычно нравится детям, а также взрослым творческим натурам. Желтый заряжает энергией, позитивом и придает мягкость характеру. А еще стимулирует мозговую активность, поэтому лучше использовать его в кабинете, а не в спальной комнате.

Не смешивайте металлы без дизайнера

Это важный момент, о котором многие забывают при самостоятельном ремонте. Сочетание желтых и белых металлов в интерьере часто удешевляет его, делая безвкусным. Этот принцип актуален и при создании стильного лука, когда речь заходит о подборе аксессуаров и украшений.

Часто эта ошибка всплывает в ванных комнатах и на кухне, когда смесители, например, стальные или хромированные, а ручки шкафов — латунные или «под золото». В то же время черный металл прекрасно дружит как с желтым, так с белым.

Темные и светлые оттенки в маленьких и больших помещениях

Здесь нет однозначных правил, которые нельзя нарушать. Все зависит от задач конкретной комнаты. Если у вас слишком высокий потолок в помещении, то визуально можно его опустить, сделав темнее стен и пола.