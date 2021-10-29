Психолог назвала простой способ загнать себя в тревожные мысли раз и навсегда

Клинический психолог также рассказала о вредных советах, которые нам могут дать другие специалисты по психическому здоровью, а также наши родные и близкие.

Наше психическое здоровье напрямую зависит от нас, нашего типа личности, психологических травм из прошлого и воспитания. Порой нам самим очень трудно отследить, что становится источником нашей тревожности. Выключили ли вы чайник? Закрыли ли дверь? Моете ли руки при каждой удобной ситуации? – все эти признаки врачи могут диагностировать как результат обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Подробнее о нем рассказала психолог-психотерапевт, клинический психолог Мария Мазурина.

Что такое ОКР?

Если у вас периодически происходят ссоры в семье и для благополучного существования вам хватает всего лишь уборки, пробежки или медитации, то тогда проблем с тревожностью у вас нет. Однако, если вы себя постоянно накручиваете и мысли о предвкушении «чего-то страшного» вас не оставляют ни на минуту, то у вас симптомы вышеописанного заболевания. Человек пытается избежать тревожных мыслей (обсессий) с помощью долгих и регулярных действий (компульсий): моет полы, контролирует выключены ли электроприборы.

«Иногда человек точно знает, что его беспокоит: проблемы на работе, волнения перед важным событием, переживания в отношениях с близкими. Но иногда кажется, что явных причин для тревоги нет, а у человека, как будто из ниоткуда возникают неприятные мысли о невыключенных утюгах», – поделилась Мазурина.

Причины

Причин возникновения этого расстройства может быть очень много: муж, жена, дети, работа, самореализация и так далее. Если мы не можем решить эту проблему очевидным путем, то организм включает естественные защитные механизмы психики, но это только отсрочивает и накапливает очередной приступ тревожности.

Вредные советы

Ряд психологов и «диванных экспертов» дают совершенно ужасные советы, которые не помогают пациенту справиться с его проблемой. В их число входит: подавление навязчивых мыслей, применение ментального ритуала в тревожные моменты, избегание всего того, что может вызвать раздражение, разговоры «по душам» с друзьями и близкими, отслеживание ощущений во время тревожных мыслей, образ мысли, что эти переживания не важны и не стоит на них зацикливаться.

«Навыки расслабления или отвлечения сейчас много где пропагандируются. Но, по моему мнению, не помогают так качественно, как хотелось бы. Они справляются только с единичными приступами», – рассказала психотерапевт.

Как лечить?

Психолог советует обратиться к психотерапевту. Важно, чтобы он имел подготовку клинического психолога, практиковался только на ОКР и вызывал ваше доверие. Для лечения этого расстройства успешно применяется когнитивно-поведенческая терапия и краткосрочная стратегическая терапия Джорджио Нардоне. Гештальт-терапия тоже занимается этой проблемой, но займет она гораздо больше времени. Выбрать себе методику можно на специализированных конференциях, либо через посещения нескольких сессий у разных специалистов по психическому здоровью