Можно ли хранить косметику в холодильнике?

Что следует хранить в холодильнике

По словам британского врача косметолога-дерматолога и представителя бренда Simple Skincare Филиппы Лоу, есть косметика, которую действительно следует хранить в холодильнике. Например, натуральной или свежей органической косметике охлаждение пойдет только на пользу, так как в ней не содержится консервантов, которые могут плохо выдерживать низкую температуру.

Соучредитель косметической компании Lush, специализирующейся на производстве свежей натуральной косметики ручной работы, Рауэна Бирд также советует хранить их свежие маски для лица и волос в холодильнике. По ее словам, так можно увеличить срок хранения натуральной косметики.

Компания The Body Shop также рекомендует хранение в холодильнике их специального средства — спрея для лица с витамином E.

К средствам, которые также не помешает держать на полках холодильника, относятся гели и ролики вокруг глаз, снимающие отеки. Низкие температуры только улучшают действие этих продуктов — они лучше освежают цвет кожи, сужают кровеносные сосуды, помогая эффективно бороться с краснотой и отечностью.

Для того, чтобы заострить карандаш для глаз, его также можно положить в холодильник на несколько минут. Грифель затвердеет, и карандаш не только будет легче точиться, но и перестанет растекаться.

Что не следует хранить в холодильнике

Однако следует помнить, что не вся косметика любит соседствовать рядом с овощами и молочными продуктами. Доктор Филиппа Лоу предупреждает, что большинство недорогих кремов для лица содержат консерванты, поэтому они должны храниться при комнатной температуре.

Более того определенные активные ингредиенты лучше проникают в кожу, если крем не переохлажден. Так, например, масла, входящие в состав средств, могут затвердевать под воздействием низких температур. А если заморозить косметические средства с витамином C или ретинолом, они растеряют свои полезные свойства и уже не будут такими эффективными, как прежде.

Тональные основы и туши также лучше хранить при комнатной температуре. Губная помада, которая «пожила» в холоде, при нанесении будет скатываться и наноситься неравномерно.

Духам также не место в холодильнике. Да, свет и жара — злейшие враги парфюмов, но лучше их хранить в темном шкафу, в котором температура воздуха лишь на несколько градусов ниже комнатной. Молекулы эфирных масел настолько хрупкие, что попросту «не выживут» в холоде.

В списке «против рефрижератора» находятся и лаки для ногтей. Под воздействием низких температур во флаконе образуется водный конденсат. Помимо того, что лак хуже наносится на ногти, так еще и сокращается срок его хранения.