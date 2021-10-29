Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: кого ждут приятные встречи, а кому следует беречь нервы

Наоборот, им нужно как можно меньше унывать и не бояться идти на хитрость ради достижения целей в любви, делах, работе.
Прекрасные Овны на этой неделе могут забыть о том, что для них значит слово «счастье». Чтобы напомнить себе о том, к чему стоит стремиться, а также привлечь ощущение свободы и позитива, астрологи советуют Овнам почитать любимые книги, посмотреть кино, привлекающее счастье. Также полезно пообщаться с лучшими подругами, мамой. Мужчины не смогут дать важный совет или поддержать женщин этого знака словом. На них лучше не рассчитывать.
Телец — один из самых самовлюбленных знаков. Эти женщины на этой неделе могут стать очень требовательными к окружающим и эгоистичными. Несомненно, это повлечет за собой некоторые трудности. Придется немного поработать над собой, чтобы обойти стороной неурядицы. 5, 6 и 7 ноября позитивная Венера в Козероге принесет женщинам-Тельцам вдохновение и проблески гениальности. Можно будет заняться творчеством или разработкой новых идей в работе и бизнесе.
Одинокие женщины-Близнецы могут встретить на своем пути мужчину мечты, который поразит их своим умом, красотой и обаянием, но не стоит торопиться. Неделя хоть и благоприятная, но от неверного шага не застрахован никто. Именно поэтому лучше сначала проверить гороскоп знакомств, чтобы узнать, как могут сложиться отношения, начатые в этот период. В любой ситуации найдется возможность проложить путь путь к светлому будущему, а потому астрологи советуют женщинам-Близнецам беречь свои нервы.
Планеты и звезды помогут прекрасным Ракам обозначить главные цели в жизни, включить интуицию, найти нужные решения. Ночные светила этим женщинам принесут большую пользу, дав шанс разобраться с текущими проблемами. Согласно гороскопу женщины-Раки будут способны взять под контроль развитие ситуации, победить меланхолию и сомнения в себе. Также астрологи отмечают в начале ноября повышенный уровень эмпатии у представительниц данного зодиакального созвездия.
Львицам стоит присмотреться к своим партнерам: мужчины многих знаков могут стать чуть более ветреными, что отрицательно скажется на отношениях со Львицами, которые не переносят лжи и предательств. Если в последнее время эмоции выбивали из колеи, то на этой неделе есть шанс положить конец череде проблем. Вселенная запускает программу новой жизни. В начале ноября можно начинать что-то новое, используя все доступные методы.
Девам нужно избегать чрезмерной серьезности, заносчивости и упертости. Звезды помогут с большей точностью чувствовать настроение людей, так что Девы быстрее обычного поймут, кто им друг, а кто враг. Сейчас категорически нельзя останавливаться на пути к своей женской мечте. Недаром говорят, что дорога стелется под ногами идущего. Нужно идти вперед, чтобы все было хорошо.
Особую пользу Весам принесут разговоры с близкими, с подругами. Нужно делиться эмоциями с окружающими. Это позволит избавиться от страхов, негативных эмоций. Если по работе или по личным причинам нужно будет завоевать расположение другого человека, прекрасным Весам стоит воспользоваться тремя сильными методиками произведения правильного впечатления. На этой неделе женщинам-Весам астрологи советуют избавиться от всего старого, лишнего.