Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября: кого ждут приятные встречи, а кому следует беречь нервы

Наоборот, им нужно как можно меньше унывать и не бояться идти на хитрость ради достижения целей в любви, делах, работе.

Женщина-Овен

Прекрасные Овны на этой неделе могут забыть о том, что для них значит слово «счастье». Чтобы напомнить себе о том, к чему стоит стремиться, а также привлечь ощущение свободы и позитива, астрологи советуют Овнам почитать любимые книги, посмотреть кино, привлекающее счастье. Также полезно пообщаться с лучшими подругами, мамой. Мужчины не смогут дать важный совет или поддержать женщин этого знака словом. На них лучше не рассчитывать.

Женщина-Телец

Телец — один из самых самовлюбленных знаков. Эти женщины на этой неделе могут стать очень требовательными к окружающим и эгоистичными. Несомненно, это повлечет за собой некоторые трудности. Придется немного поработать над собой, чтобы обойти стороной неурядицы. 5, 6 и 7 ноября позитивная Венера в Козероге принесет женщинам-Тельцам вдохновение и проблески гениальности. Можно будет заняться творчеством или разработкой новых идей в работе и бизнесе.

Женщина-Близнецы

Одинокие женщины-Близнецы могут встретить на своем пути мужчину мечты, который поразит их своим умом, красотой и обаянием, но не стоит торопиться. Неделя хоть и благоприятная, но от неверного шага не застрахован никто. Именно поэтому лучше сначала проверить гороскоп знакомств, чтобы узнать, как могут сложиться отношения, начатые в этот период. В любой ситуации найдется возможность проложить путь путь к светлому будущему, а потому астрологи советуют женщинам-Близнецам беречь свои нервы.

Женщина-Рак

Планеты и звезды помогут прекрасным Ракам обозначить главные цели в жизни, включить интуицию, найти нужные решения. Ночные светила этим женщинам принесут большую пользу, дав шанс разобраться с текущими проблемами. Согласно гороскопу женщины-Раки будут способны взять под контроль развитие ситуации, победить меланхолию и сомнения в себе. Также астрологи отмечают в начале ноября повышенный уровень эмпатии у представительниц данного зодиакального созвездия.

Женщина-Лев

Львицам стоит присмотреться к своим партнерам: мужчины многих знаков могут стать чуть более ветреными, что отрицательно скажется на отношениях со Львицами, которые не переносят лжи и предательств. Если в последнее время эмоции выбивали из колеи, то на этой неделе есть шанс положить конец череде проблем. Вселенная запускает программу новой жизни. В начале ноября можно начинать что-то новое, используя все доступные методы.

Женщина-Дева

Девам нужно избегать чрезмерной серьезности, заносчивости и упертости. Звезды помогут с большей точностью чувствовать настроение людей, так что Девы быстрее обычного поймут, кто им друг, а кто враг. Сейчас категорически нельзя останавливаться на пути к своей женской мечте. Недаром говорят, что дорога стелется под ногами идущего. Нужно идти вперед, чтобы все было хорошо.

Женщина-Весы