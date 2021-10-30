Похудеть и не завять: врач рассказал о самых опасных диетах

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов отметил – сбалансированную диету, которая не навредит и поможет похудеть, без обращения к специалисту составить трудно.

Ох, уж эти ненавистные лишние килограммы, от которых так хочется избавиться и как можно скорее. Многие в погоне за будущим красивым и стройным телом готовы на все. И на одной воде сидеть, и лишь соки пить, и интервально голодать. Вы, конечно, похудеете на таком своеобразном питании, но ушедшие килограммы превратятся в серьезные проблемы со здоровьем. О наиболее опасных диетах рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Для многих самый очевидный способ похудеть – перестать есть. Помните слова знаменитой балерины Майи Плисецкой о похудении? Не жрать! Вероятней всего, если вы откажитесь от еды, килограммы быстро начнут таять, но лишь потому, что в организм не будет поступать достаточное для жизнедеятельности количество калорий. В первые дни голодания вы не почувствуете слабость, а наоборот будете ощущать прилив сил и энергии. Но все это лишь обман.

«Голодание вредно в первую очередь для желудка и кишечника. К тому же, на 7-9 день воздержания от еды у человека развивается кетоацидоз-в крови накапливаются кетоновые тела, смещается рH крови, в моче появляется ацетон. Поэтому такой способ похудения неприемлем», – отмечает врач.

Те, кто не готовы полностью прекратить кушать, но желают похудеть, прибегают к интервальному голоданию. При этой диете человек 12-14 часов должен голодать, а остальные 10-12 часов есть все, что захочет и в любом количестве.

«Интервальное голодание для похудения однозначно полезно, это доказано исследованиями. Но пользы для здоровья от такого способа коррекции веса нет. Более того, при этом есть риск, что раздраженный от длительного отсутствия пищи желудок может воспалиться», – комментирует Вялов.

Кроме того, к современным диетам: на кефире, яблоках, сельдерее, смузи и соках, низкокалорийным, безуглеводным – врач не советует прибегать. Диета на соках и смузи слишком калорийна, употреблять лишь кефир или яблоки, по словам доктора, можно лишь несколько дней, иначе потом в организме появится нехватка других жизненно важных элементов, безуглеводная диета вызывает образование большого количества кетоновых тел в крови, которые могут вызвать запах ацетона изо рта. А низкокалорийную диету выдержать и не сорваться достаточно трудно.