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Словно на ежика наступил: о каких болезнях расскажут горящие стопы

Ноги. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Многим знакомы неприятные ощущения тяжести в ногах, особенно к концу рабочего дня или после длительной прогулки, которые обычно исчезают после того, как ножки отдохнут. Иногда такое состояние можно перепутать с более серьезным синдромом жжения стоп. Отличить болезнь от обычной усталости легко по двум симптомам: боли усиливаются ночью и могут распространяться вверх — от ступни до голени. Почему возникают ощущения жжения или покалывания в стопах, и что это может означать.

Пациенты чаще всего жалуются на неприятное чувство покалывания: «горит» стопа, как будто там иголочки, словно наступил на ежика, говорит врач-терапевт Елена Черненко в интервью 5-tv.ru.

«Характерные ощущения жжения в стопе относятся к разновидности боли, которая называется нейропатической и означающей, что где-то поврежден или защемлен нерв», — пояснила специалист.

Врач назвала самые частые причины, из-за которых могут возникнуть неприятные симптомы в ногах:

  • сахарный диабет;
  • давление в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, вызывающее повреждение нерва;
  • варикозная болезнь вен нижних конечностей.

Боль могут спровоцировать и другие нейропатии, причиной может стать и злоупотребление алкоголем.

Врач отметила, что из-за распространившейся за последние два года короновирусной инфекции такой признак — покалывание в ногах — может сигнализировать о склонности к опасному тромбозу.

Если вы обнаружили один похожих симптомов у себя, записываемся на прием к медицинским работникам и начинаем с врача-невролога и врача-терапевта.

«Врач-терапевт назначит анализы на сахар и, если он повышен, направит к эндокринологу. Также врач-терапевт назначит УЗИ сосудов нижних конечностей и, если есть проблема с венами, направит вас к флебологу», — поделилась эксперт.

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