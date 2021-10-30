Словно на ежика наступил: о каких болезнях расскажут горящие стопы

Многим знакомы неприятные ощущения тяжести в ногах, особенно к концу рабочего дня или после длительной прогулки, которые обычно исчезают после того, как ножки отдохнут. Иногда такое состояние можно перепутать с более серьезным синдромом жжения стоп. Отличить болезнь от обычной усталости легко по двум симптомам: боли усиливаются ночью и могут распространяться вверх — от ступни до голени. Почему возникают ощущения жжения или покалывания в стопах, и что это может означать.