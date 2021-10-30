Словно на ежика наступил: о каких болезнях расскажут горящие стопы

Пациенты чаще всего жалуются на неприятное чувство покалывания: «горит» стопа, как будто там иголочки, словно наступил на ежика, говорит врач-терапевт Елена Черненко в интервью 5-tv.ru.
«Характерные ощущения жжения в стопе относятся к разновидности боли, которая называется нейропатической и означающей, что где-то поврежден или защемлен нерв», — пояснила специалист.
Врач назвала самые частые причины, из-за которых могут возникнуть неприятные симптомы в ногах:
- сахарный диабет;
- давление в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, вызывающее повреждение нерва;
- варикозная болезнь вен нижних конечностей.
Боль могут спровоцировать и другие нейропатии, причиной может стать и злоупотребление алкоголем.
Врач отметила, что из-за распространившейся за последние два года короновирусной инфекции такой признак — покалывание в ногах — может сигнализировать о склонности к опасному тромбозу.
Если вы обнаружили один похожих симптомов у себя, записываемся на прием к медицинским работникам и начинаем с врача-невролога и врача-терапевта.
«Врач-терапевт назначит анализы на сахар и, если он повышен, направит к эндокринологу. Также врач-терапевт назначит УЗИ сосудов нижних конечностей и, если есть проблема с венами, направит вас к флебологу», — поделилась эксперт.