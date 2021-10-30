6 «безобидных» привычек, которые крадут вашу красоту

Могут ли безобидные на первый взгляд привычки отразиться на лице? Увы, это не редкость. О том, какие привычки день за днем крадут вашу молодость и красоту, рассказываем вместе с Ольгой Андрияновой, врачом-косметологом, дерматологом «СМ-Косметология».

Неправильное положение шеи при использовании гаджетов

Это, прежде всего, чревато повышением нагрузки на шею. За гаджетами мы проводим достаточно много времени, что может стать причиной развития шейного остеохондроза и изменения осанки в целом. Из-за мышцы в шейно-воротниковой зоне перенапрягаются и спазмируются, а кровеносные сосуды сдавливаются. На лице это отражается в виде землистого цвета, отечности и темных кругов под глазами.

Отметим, что мышцы шеи — одни из самых сильных и крупных. При перенапряжении они будут тянуть за собой мышцы лица. Это запускает целый каскад возрастных изменений лица: проявление второго подбородка и брылей, формирование нависающего века, морщин на лбу и углубление носогубных складок.

Выдвижение и наклон шеи вперед часто становится причиной так называемого «вдовьего горбика» — выпячивании в области 7 шейного позвонка.

Как решить проблему?

Оборудуйте удобное рабочее место. При работе за компьютером отрегулируйте высоту монитора — экран должен располагаться на уровне глаз. Используя телефон или планшет, держите его так, чтобы наклон головы был минимальным.

Обязательно делайте перерывы в работе, если она связана с использованием гаджетов. В среднем прерывайтесь каждые полтора-два часа на 10-15 минут. С последствиями долгой работы за компьютером отлично помогают справиться перевернутые позы в йоге. Регулярно делайте массаж шейно-воротниковой зоны или спины в профилактических целях.

Избыточная мимика

К ним в большей степени относятся мимические движения, которые очень непросто контролировать — например, привычка поднимать брови, пожимать губы, сжимать челюсти и хмурить брови. Все эти привычки способствуют появлению и углублению мимических морщин. Чаще всего они проявляются в области глаз и лба — то есть в тех зонах, где мышцы находятся в гипертонусе из-за регулярного перенапряжения.

Активная мимика проявляется уже в подростковом возрасте. Одна из самых частых привычек в этом возрасте — прищуривать глаза (так называемый «синдром отличника»), которая в том числе может быть следствием плохого зрения. В любом случае раннее появление гусиных лапок вокруг глаз девушке в этом случае обеспечено. Морщины на лбу могут сформироваться и в 20-25 лет. Чаще всего они располагаются в области лба и называются морщинами «где деньги» или «морщинами бухгалтера».

Усугублять проблему ярко выраженных мимических морщин могут неправильный уход за кожей, избыточная инсоляция и несбалансированное питание, пишет Marie Claire.

Как решить проблему?