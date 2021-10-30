6 «безобидных» привычек, которые крадут вашу красоту
Лицо человека может многое рассказать о его образе жизни, в том числе о его привычках. Какие из них дают о себе знать заметнее всего?
Лицо человека может многое рассказать о его образе жизни, в том числе о его привычках. Какие из них дают о себе знать заметнее всего?
Могут ли безобидные на первый взгляд привычки отразиться на лице? Увы, это не редкость. О том, какие привычки день за днем крадут вашу молодость и красоту, рассказываем вместе с Ольгой Андрияновой, врачом-косметологом, дерматологом «СМ-Косметология».
Это, прежде всего, чревато повышением нагрузки на шею. За гаджетами мы проводим достаточно много времени, что может стать причиной развития шейного остеохондроза и изменения осанки в целом. Из-за мышцы в шейно-воротниковой зоне перенапрягаются и спазмируются, а кровеносные сосуды сдавливаются. На лице это отражается в виде землистого цвета, отечности и темных кругов под глазами.
Отметим, что мышцы шеи — одни из самых сильных и крупных. При перенапряжении они будут тянуть за собой мышцы лица. Это запускает целый каскад возрастных изменений лица: проявление второго подбородка и брылей, формирование нависающего века, морщин на лбу и углубление носогубных складок.
Выдвижение и наклон шеи вперед часто становится причиной так называемого «вдовьего горбика» — выпячивании в области 7 шейного позвонка.
Как решить проблему?
Оборудуйте удобное рабочее место. При работе за компьютером отрегулируйте высоту монитора — экран должен располагаться на уровне глаз. Используя телефон или планшет, держите его так, чтобы наклон головы был минимальным.
Обязательно делайте перерывы в работе, если она связана с использованием гаджетов. В среднем прерывайтесь каждые полтора-два часа на 10-15 минут. С последствиями долгой работы за компьютером отлично помогают справиться перевернутые позы в йоге. Регулярно делайте массаж шейно-воротниковой зоны или спины в профилактических целях.
Избыточная мимика
К ним в большей степени относятся мимические движения, которые очень непросто контролировать — например, привычка поднимать брови, пожимать губы, сжимать челюсти и хмурить брови. Все эти привычки способствуют появлению и углублению мимических морщин. Чаще всего они проявляются в области глаз и лба — то есть в тех зонах, где мышцы находятся в гипертонусе из-за регулярного перенапряжения.
Активная мимика проявляется уже в подростковом возрасте. Одна из самых частых привычек в этом возрасте — прищуривать глаза (так называемый «синдром отличника»), которая в том числе может быть следствием плохого зрения. В любом случае раннее появление гусиных лапок вокруг глаз девушке в этом случае обеспечено. Морщины на лбу могут сформироваться и в 20-25 лет. Чаще всего они располагаются в области лба и называются морщинами «где деньги» или «морщинами бухгалтера».
Усугублять проблему ярко выраженных мимических морщин могут неправильный уход за кожей, избыточная инсоляция и несбалансированное питание, пишет Marie Claire.
Как решить проблему?
Конечно, первой на ум приходит процедура ботулинотерапии. Ботокс и другие препараты на основе ботулотоксина позволяют временно блокировать активную работу мимических мышц и за счет расслабления мышечной мускулатуры убирать мимические морщины на лбу.
Для тех, кто не готов к подобной процедуре, можно рассмотреть мезотерапию препаратами с ботулиноподобным действием или же применение сывороток, в состав которых входят компоненты релаксирующего действия. Такие сыворотки можно вводить в более глубокие слои кожи с помощью аппаратных методик, например, электропорации.
Отказ от головных уборов в холода
Помните напутствие мамы: «Надень шапку, иначе, останешься без волос или простудишься». И она была права! Прежде всего на кону ваше здоровье. Отказ от головного убора в холода может стать причиной менингококковой инфекции. А это серьезный удар по здоровью. А еще такое безрассудство может стать причиной усиления выпадения волос. Из-за холода спазмируются кровеносные сосуды, которые питают волосяные луковицы. Как следствие — начинают выпадать и те волосы, которым по графику еще рановато.
Как решить проблему?
Подберите стильный головной убор, который вам точно захочется носить, и следите за прогнозом погоды.
Недосыпания
Сон — одно из самых доступных омолаживающих средств. И если ложиться спать в соответствии с циркадными ритмами — до 23:00, можно надолго сохранить свежесть и красоту. Именно ночью клетки нашего тела, в том числе и кожи, активно обновляются.
С 23:00 до часу ночи восстанавливаются наши надпочечники, гормоны которых влияют в том числе и на состояние кожи. Недостаток сна приводит к повышению уровня кортизола — гормона стресса, который в избыточном количестве пагубно влияет на состояние кожи и волос. Это чревато появлением высыпаний, потерей тонуса кожи, ухудшением цвета лица.
Как решить проблему?
Для полноценного восстановления важен восьмичасовой сон. Не упустите самые ценные часы сна с 22 до 3 часов, когда эпифиз вырабатывает гормон молодости и красоты.
Есть проблемы со сном? Решайте их незамедлительно. В возрасте 40-45 + одной из причин бессонницы могут быть гормональные сбои, в 20-30 лет — образ жизни. Перед сном не рекомендуются активные спортивные нагрузки (кроссфит или силовые), употребление алкоголя, кофе и крепкого черного чая, курение, использование гаджетов.
Выпейте чашку чая с мелиссой, примите теплую ванну, посмотрите приятное кино — и ваш сон наверняка будет более здоровым. Если избавиться от бессонницы только с помощью режима дня не получается, обратитесь к врачу. Возможно, вашими помощниками в этом вопросе станут препараты триптофана и мелатонина.
Частые прикосновения к лицу
Многие из нас неосознанно касаются лица до 25 раз за час! И очень часто появление воспалительных элементов на коже связано именно с этой вредной привычкой. На руках обитает множество самых разнообразных микробов, которые могут стать причиной акне или даже фурункулеза и карбункулеза. Распространению инфекции также способствуют прикосновения к участкам, где уже имеются прыщи.
Как решить проблему?
Попробуйте фиксировать количество прикосновений к лицу и мыть руки перед тем, как это сделать. Такие, казалось бы, простые методы весьма эффективны. Разберитесь в причинах, из-за которых вы неосознанно прикасаетесь к лицу. Часто таковой является стресс, снизив градус которого вы будете меньше трогать лицо руками.