Сб, 30.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

6 «безобидных» привычек, которые крадут вашу красоту

Женское лицо. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Лицо человека может многое рассказать о его образе жизни, в том числе о его привычках. Какие из них дают о себе знать заметнее всего?

Могут ли безобидные на первый взгляд привычки отразиться на лице? Увы, это не редкость. О том, какие привычки день за днем крадут вашу молодость и красоту, рассказываем вместе с Ольгой Андрияновой, врачом-косметологом, дерматологом «СМ-Косметология».

Неправильное положение шеи при использовании гаджетов

Это, прежде всего, чревато повышением нагрузки на шею. За гаджетами мы проводим достаточно много времени, что может стать причиной развития шейного остеохондроза и изменения осанки в целом. Из-за мышцы в шейно-воротниковой зоне перенапрягаются и спазмируются, а кровеносные сосуды сдавливаются. На лице это отражается в виде землистого цвета, отечности и темных кругов под глазами.

Отметим, что мышцы шеи — одни из самых сильных и крупных. При перенапряжении они будут тянуть за собой мышцы лица. Это запускает целый каскад возрастных изменений лица: проявление второго подбородка и брылей, формирование нависающего века, морщин на лбу и углубление носогубных складок.

Выдвижение и наклон шеи вперед часто становится причиной так называемого «вдовьего горбика» — выпячивании в области 7 шейного позвонка.

Как решить проблему?

Оборудуйте удобное рабочее место. При работе за компьютером отрегулируйте высоту монитора — экран должен располагаться на уровне глаз. Используя телефон или планшет, держите его так, чтобы наклон головы был минимальным.

Обязательно делайте перерывы в работе, если она связана с использованием гаджетов. В среднем прерывайтесь каждые полтора-два часа на 10-15 минут. С последствиями долгой работы за компьютером отлично помогают справиться перевернутые позы в йоге. Регулярно делайте массаж шейно-воротниковой зоны или спины в профилактических целях.

Избыточная мимика

К ним в большей степени относятся мимические движения, которые очень непросто контролировать — например, привычка поднимать брови, пожимать губы, сжимать челюсти и хмурить брови. Все эти привычки способствуют появлению и углублению мимических морщин. Чаще всего они проявляются в области глаз и лба — то есть в тех зонах, где мышцы находятся в гипертонусе из-за регулярного перенапряжения.

Активная мимика проявляется уже в подростковом возрасте. Одна из самых частых привычек в этом возрасте — прищуривать глаза (так называемый «синдром отличника»), которая в том числе может быть следствием плохого зрения. В любом случае раннее появление гусиных лапок вокруг глаз девушке в этом случае обеспечено. Морщины на лбу могут сформироваться и в 20-25 лет. Чаще всего они располагаются в области лба и называются морщинами «где деньги» или «морщинами бухгалтера».

Усугублять проблему ярко выраженных мимических морщин могут неправильный уход за кожей, избыточная инсоляция и несбалансированное питание, пишет Marie Claire.

Как решить проблему?

Конечно, первой на ум приходит процедура ботулинотерапии. Ботокс и другие препараты на основе ботулотоксина позволяют временно блокировать активную работу мимических мышц и за счет расслабления мышечной мускулатуры убирать мимические морщины на лбу.

Для тех, кто не готов к подобной процедуре, можно рассмотреть мезотерапию препаратами с ботулиноподобным действием или же применение сывороток, в состав которых входят компоненты релаксирующего действия. Такие сыворотки можно вводить в более глубокие слои кожи с помощью аппаратных методик, например, электропорации.

Отказ от головных уборов в холода

Помните напутствие мамы: «Надень шапку, иначе, останешься без волос или простудишься». И она была права! Прежде всего на кону ваше здоровье. Отказ от головного убора в холода может стать причиной менингококковой инфекции. А это серьезный удар по здоровью. А еще такое безрассудство может стать причиной усиления выпадения волос. Из-за холода спазмируются кровеносные сосуды, которые питают волосяные луковицы. Как следствие — начинают выпадать и те волосы, которым по графику еще рановато.

Как решить проблему?

Подберите стильный головной убор, который вам точно захочется носить, и следите за прогнозом погоды.

Недосыпания

Сон — одно из самых доступных омолаживающих средств. И если ложиться спать в соответствии с циркадными ритмами — до 23:00, можно надолго сохранить свежесть и красоту. Именно ночью клетки нашего тела, в том числе и кожи, активно обновляются.

С 23:00 до часу ночи восстанавливаются наши надпочечники, гормоны которых влияют в том числе и на состояние кожи. Недостаток сна приводит к повышению уровня кортизола — гормона стресса, который в избыточном количестве пагубно влияет на состояние кожи и волос. Это чревато появлением высыпаний, потерей тонуса кожи, ухудшением цвета лица.

Как решить проблему?

Для полноценного восстановления важен восьмичасовой сон. Не упустите самые ценные часы сна с 22 до 3 часов, когда эпифиз вырабатывает гормон молодости и красоты.

Есть проблемы со сном? Решайте их незамедлительно. В возрасте 40-45 + одной из причин бессонницы могут быть гормональные сбои, в 20-30 лет — образ жизни. Перед сном не рекомендуются активные спортивные нагрузки (кроссфит или силовые), употребление алкоголя, кофе и крепкого черного чая, курение, использование гаджетов.

Выпейте чашку чая с мелиссой, примите теплую ванну, посмотрите приятное кино — и ваш сон наверняка будет более здоровым. Если избавиться от бессонницы только с помощью режима дня не получается, обратитесь к врачу. Возможно, вашими помощниками в этом вопросе станут препараты триптофана и мелатонина.

Частые прикосновения к лицу

Многие из нас неосознанно касаются лица до 25 раз за час! И очень часто появление воспалительных элементов на коже связано именно с этой вредной привычкой. На руках обитает множество самых разнообразных микробов, которые могут стать причиной акне или даже фурункулеза и карбункулеза. Распространению инфекции также способствуют прикосновения к участкам, где уже имеются прыщи.

Как решить проблему?

Попробуйте фиксировать количество прикосновений к лицу и мыть руки перед тем, как это сделать. Такие, казалось бы, простые методы весьма эффективны. Разберитесь в причинах, из-за которых вы неосознанно прикасаетесь к лицу. Часто таковой является стресс, снизив градус которого вы будете меньше трогать лицо руками.

НАВЕРХ
Back