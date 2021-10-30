14 причин его бросить, даже если он клянется в любви

Вам стыдно за его поведение

Это может показаться пустяком, но на самом деле, если вы постоянно ловите себя на том, что извиняетесь перед окружающими за поведение своего партнера, это означает, что другие уже заметили в нем что-то не то. И, что еще страшнее, даже вы это понимаете (заметим, речь здесь идет не о поддержке, а об оправдании его не совсем уместного поведения).

Важно тут уяснить одно: он может вести себя как угодно до тех пор, пока вам не будет за него стыдно. Если же вы за него краснеете, то, скорее всего, вы просто не подходите друг другу.

Ваши лучшие друзья не выносят его

Вы можете с нами поспорить и сказать, что если друзья действительно желают вам счастья, они примут любой ваш выбор (читайте также: Токсичная дружба, или Парадоксы женских отношений). Да, фразой «вы просто мне завидуете» порушилась не одна крепкая дружба, и все же мы убеждены: лучшие друзья всегда желают видеть нас счастливыми и улыбчивыми, и если уж они берут на себя ответственность советовать вам бросить кого-то — значит, они действительно всерьез волнуются за вас. И, знаете, порой к ним и правда стоит прислушаться: все-таки со стороны виднее.

Вы ссоритесь больше, чем наслаждаетесь

Любовь может быть непростым испытанием, и все же это не борьба на минном поле. Ссориться — это нормально, а вот препираться на ровном месте каждый день — это тот самый «звоночек», который должен вас предупредить о том, что ваши отношения отравляют жизнь вам обоим. В этот момент вы имеете полное право подвергнуть ваш роман тотальному пересмотру, но прежде чем решать проблему кардинально, советуем прочитать вот этот материал: «5 стадий любви (и почему многие расстаются уже на третьей)».

Он не идет навстречу

Едва услышав фразу «нам надо поговорить», он бежит от нее (и от вас) под любым предлогом или вовсе без оного, переводит тему или просто игнорирует. Знакомо? К несчастью, с этим сталкиваются многие из нас, но если ваши отношения действительно нуждаются в работе, а он продолжает избегать серьезного разговора всеми правдами и неправдами, то, скорее всего, ваш роман приказал долго жить.

Вы сомневаетесь в своих решениях

Минуту назад вы были стопроцентно уверены в своем шаге, но один взгляд на него — и многочасовые раздумья растворяются в воздухе, и вы вновь возвращаетесь на исходную точку, в которой он — всегда прав, а вы — нет. Поверьте, то, что вы не можете принять решение — это не всегда признак его неотразимости и харизмы. Быть может, вами просто манипулируют.

Вас пугают его звонки или его появление