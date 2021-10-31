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«Королева красоты Эстонии 2021» уехала на конкурс в Албанию: не знаю, как выдержу здесь еще две с половиной недели

Мариа Хелеэн Тынисте ФОТО: Instagram

18-летняя Мариа Хелеэн Тынисте, завоевавшая титул «Королевы красоты Эстонии 2021» представляет нашу страну на конкурсе Miss Globe в Албании. Девушка поделилась с порталом Elu24 впечатлениями от своего первого международного конкурса красоты.

Мария Хелеэн Тынисте, получившая в конце августа титул королевы красоты, рассказала, что раньше ей не хватало смелости подать заявку на участие в конкурсе.

Мать Ингрид Тынисте, которая стала «первой принцессой» на конкурсе «Мисс Эстония 1989», заявила, что ее дочь должна продолжать покорять зарубежные сцены. «Карусель завертелась, и теперь нельзя спрыгнуть».

Буквально через несколько дней в Албании пройдет конкурс красоты Miss Globe 2021, где родину будет представлять Мария Хелеэн, которая учится в гимназии.

Прибывшая в прошлую пятницу в Албанию девушка рассказала, что, подготовка к соревнованиям началась очень активно. «Первые дни были для меня немного сложными, потому что это первые международные массовые соревнования в моей жизни, и поначалу все казалось чересчур интенсивным», - призналась она. «Как только я приехала, я должна была участвовать в фотосессии в вечернем платье ... Сразу подумала, как я выдержу здесь две с половиной недели».

По словам девушки, все участницы конкурса красоты очень милые. «Все сразу начали общаться друг с другом и поддерживать». По мнению Марии Хелеэны, поддержка - самое главное на таких соревнованиях.

Помимо фотографии и обучения, есть также однодневные поездки. «Однажды мы поднялись на вершину самой высокой горы в Албании, и это было действительно круто», - вспоминает она.

Красотка сказала, что она безмерно благодарна за эту возможность. «Я одна из самых молодых участниц здесь, и я думаю, что для меня этот конкурс - большой опыт и возможность расширить свой кругозор, а также быть более подготовленной к следующим соревнования».

Обладательница титула Miss Globe 2021 будет объявлена 5 ноября.

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