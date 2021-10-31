Как ухаживать за кожей с помощью гиалуроновой кислоты
Гиалуроновая кислота вызывает повышенный ажиотаж в последние годы, она стала невероятно популярной. Но пользу этот косметический продукт приносит только при правильном его использовании.
Гиалуроновая кислота вызывает повышенный ажиотаж в последние годы, она стала невероятно популярной. Но пользу этот косметический продукт приносит только при правильном его использовании.
Гиалуроновая кислота - это химическое вещество, которое натуральным образом вырабатывается в нашем организме. Наивысшая его концентрация отмечается в жидкостях глаз и суставов. Используемая в медицине гиалуроновая кислота добывается из гребешков петухов или производится в лаборатории бактериями. В последние годы она стала весьма популярным средством ухода за кожей в плане ее увлажнения, пишет Medikforum.ru.
Ее можно смешивать с другими средствами и наносить для более выраженного эффекта. Но не следует использовать гиалуроновую кислоту на лице с сухой кожей, поскольку она забирает влагу из более глубоких слоев кожи и приносит больше вреда чем пользы.
При использовании кислоты крайне важно применять увлажняющий крем. Если кожа уже высохла то от одной гиалуроновой кислоты увлажнения кожа не получит. А вот при использовании ее вместе с увлажняющим кремом можно задержать влагу в коже. Наконец крайне важно не перебарщивать с гиалуроновой кислотой. В сухом помещении, это частая проблема для российских квартир зимой, гиалуроновая кислота вытягивает влагу из любого места, откуда она может ее взять. Избыток кислоты приведет к обезвоживанию кожи и к тому, что морщины окажется более заметными