Видео ⟩ Ксения Собчак о беременности и родах: понимаешь, что ты как корова

О тусовках и корпоративах

Ксения Собчак говорит, что она внутренне свободный человек. И она живет со своей внутренней свободой, а люди это воспринимают как дерзость. Ида Галич заметила, что Ксения еще и известна как «лютая тусовщица». Она попросила знаменитость вспомнить самую громкую «тусовку в жизни»: «У меня к тусовкам уже довольно давно, примерно лет 6-7, профессиональное отношение», пишет RUS.TVNET.lv.

Она заметила, что случаи, когда она сильно напивалась бывали очень редко. Однажды очень серьезная государственная компания пригласила вести Ксению мероприятие. По приезду выяснилось, что корпоратив проходит в бане. Собчак заметила, что сейчас это уже стало более цивилизовано.

О родах

В интервью речь зашла и о рождении сына Платона:

«Роды - это, конечно, адский ад. Я рожала сама... Все эти рассказы про милоту беременного состояния и родов - это какая-то глобальная ложь... Может, в 20 лет это иначе, но я рожала в 35 - и мне было конкретно тяжело», - призналась Собчак.

Телеведущая вспомнила, что, в первые два месяца беременности она практически не могла встать с кровати из-за плохого самочувствия. Знаменитости почти каждый день ей делали капельницы. Все это время Собчак продолжала работать, что никто не догадался, что она ждет ребенка.

Собчак объяснила, что она старалась делать все, что нужно - носила компрессионные колготки, посещала бассейн и йогу. На последнем триместре беременности Ксения обнаружила, что ей стало тяжело формулировать свои мысли: «Был момент, когда я поняла, что теряю мозг... Понимаешь, что ты как корова. Я не знаю, что там выделяется, но тупеешь страшно - это надо понимать».

Ксения Собчак призналась, что хочет еще одного ребенка, и в будущем обязательно родит второго.