Украшения-амулеты: какая форма сережек убережет вас от бед

Ранее мы уже рассказывали о том, какие украшения приносят удачу. Эксперты советуют большое внимание уделять выбору сережек. Описанные ниже советы помогут вам сделать свою жизнь лучше.

Привлечение финансового успеха

Финансовая удача — это важный аспект жизни каждого человека. На работу, на шопинг или на деловую встречу лучше надевать сережки круглой формы. Они должны быть плоскими и круглыми либо овальными. Также подойдут сережки конго. Такая форма напоминает монеты. Лучший материал для таких сережек — золото или платина. Эффект будет сильнее, если в серьги инкрустирован сапфир, сердолик, турмалин, рубин.

Привлечение любви

Для привлечения любви форма украшений должна быть треугольной. Найти такие серьги не составит труда. Что касается материала для привлечения любви, то это может быть платина, золото, керамика. Такие украшения уберегут вас от проблем в любви. Полезной будет инкрустация гранатом, родонитом, янтарем.

Укрепление здоровья и выносливости

Чтобы силы вас покидали значительно реже, а здоровье было крепким, лучше выбирать серьги-гвоздики. Если в них инкрустированы минералы типа алмаза, флюорита, опала, обсидиана, эффект будет в разы сильнее. Лучший материал для таких сережек — мельхиор, цирконий, титан, керамика, серебро. Они будут защищать вас от сглаза, проклятий и токсичных людей.

Привлечение удачи

Есть также и универсальный выбор, который подойдет тем, кто не знает, что можно надеть в тот или иной день. Если вам нужна удача в делах, в любви, в работе, то вы можете выбрать длинные тонкие серьги. Они могут быть сделаны из любого материала.

Какие серьги лучше не надевать

Серьги, подаренные незнакомыми людьми, найденные или купленные с рук. Украшения нужно приобретать новыми. Если вы решите кому-то дать их поносить, то это может быть только ваша близкая родственница, с которой вы в хороших отношениях.