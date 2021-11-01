Нутрициолог назвала пять овощей для ежедневного рациона

Российский нутрициолог Ксения Черная рассказала, какие овощи необходимо есть ежедневно для поддержания своего здоровья.

По словам специалиста, на пятом месте оказались кабачок и редис, являющиеся ценным источником клетчатки и калия. На четвертом месте оказались сразу три овоща: спаржа, имбирь и артишоки. На третьем месте — шпинат и сельдерей. В 100 граммах шпината содержится суточная норма витамина А и калия. «Эти овощи содержат огромное количество антиоксидантов и защищают от образования опухолей», — пояснила она на своем YouTube-канале. Второе место заняли лук, чеснок, репа и редька.

Самыми полезными овощами оказались все виды капусты. Они богаты клетчаткой и веществами с противораковыми свойствами и фолиевой кислотой.