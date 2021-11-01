Нутрициолог назвала пять овощей для ежедневного рациона
Самыми полезными овощами оказались все виды капусты, пишет radio.kp.ru.
Самыми полезными овощами оказались все виды капусты, пишет radio.kp.ru.
Российский нутрициолог Ксения Черная рассказала, какие овощи необходимо есть ежедневно для поддержания своего здоровья.
По словам специалиста, на пятом месте оказались кабачок и редис, являющиеся ценным источником клетчатки и калия. На четвертом месте оказались сразу три овоща: спаржа, имбирь и артишоки. На третьем месте — шпинат и сельдерей. В 100 граммах шпината содержится суточная норма витамина А и калия. «Эти овощи содержат огромное количество антиоксидантов и защищают от образования опухолей», — пояснила она на своем YouTube-канале. Второе место заняли лук, чеснок, репа и редька.
Самыми полезными овощами оказались все виды капусты. Они богаты клетчаткой и веществами с противораковыми свойствами и фолиевой кислотой.
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